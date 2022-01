Le ciabatte con pelo per la moda invernale 2022

Le vediamo indossate da Chiara Ferragni in qualsiasi stagione, le ciabatte con pelo sono l'accessorio amatissimo di questo inverno 2022, da indossare a casa per accogliere gli ospiti oppure per uscire a bere il caffè con le amiche. Calde e comodissime, andiamo a scoprire insieme i modelli più cool proposti dai brand: da quelle super classiche di Birkenstock, passando per quelle preziose di Jimmy Choo fino a quelle eleganti di Ralph Lauren.

Quelle nere d'agnello





Slippers Fussbett, Marni



Le trovate in offerta al 30% su Mytheresa queste slippers di Marni, modello Fussbett. Design super classico, realizzate in shearling nero con pelliccia super fissa come i cappotti teddy. Il pelo morbidissimo d'agnello rende questa ciabatta super comoda. Da indossare a casa, ma non solo: sperimentate dei look casual e indossate la slipper di Marni anche per i vostri appuntamenti quotidiani.

Quelle cammello





Slippers Gema, See by Chloé (Mytheresa)



Sono di See by Chloé invece queste slippers color cammello. Il modello si chiama Gema e potete sempre trovarle scontate al 30% su Mytheresa. Lo shearling di cui è composta la tomaia di questo paio è più raso e ordinato rispetto al modello di Marni. Caratteristica che attira l'attenzione: il cinturino frontale di pelle marrone con anello dorato a tenere insieme le due estremità, come se si trattasse della chiusura di una borsetta.

Quelle preziose





Slippers Aliette, Jimmy Choo



Jimmy Choo non poteva che proporre una versione preziosissima: queste ciabatte modello Aliette presentano tomaia, interno e soletta di shearling rosa morbidissimo. La nota che rende uniche queste slippers sono gli inserti di brillanti, cristalli e perle che come una collana coronano l'estremita frontale della ciabatta.

Quelle lussuose





Slippers slingback, Brunello Cucinelli



In quanto a dettagli preziosi non si risparmia nemmeno Brunello Cucinelli con questo modello slingback, quindi con cinturino spesso di pelle marrone sul retro della scarpa. Realizzato in shearling di agnello beige che riveste tomaia, interno e soletta, la ciabattina di Brunello Cucinelli è decorato da una sottile fascia di perline applicate a mano che attirano tutta la luce e l'attenzione in mezzo alla distesa di pelliccia morbidissima.

Quelle classiche





Boston big buckle, Birkenstock



Quando si parla di slippers di tendenza, non si può tralasciare la ciabatta per eccellenza, quella firmata Birkenstock. Oltre alle numerose collaborazioni con marchi alti di moda, Birkenstock resta al passo con le mode proponendo il modello Boston nella versione ricoperta di shearling d'agnello color guscio d'uovo. In questo caso, la tendenza della ciabatta con pelliccia si unisce al benessere della calzatura.