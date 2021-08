Moda estate 2021: le collane colorate sono un must

Settembre è alle porte tra rientri dalle ferie, pc che si riaccendono dopo giorni e mail da smarcare. Vi auguriamo di poter riprendere il lavoro, la scuola o qualsiasi altra attività a cui vi state dedicando, con una nuova energia. Per accompagnare il rientro alla routine con allegria (per quanto sia possibile), noi abbiamo preparato una proposta di cinque collane colorate della moda estate 2021 con cui salutare la fine dell'estate e accogliere l'aria fresca di novità che arriverà con settembre. Un piccolo amuleto da portare sempre con voi per partire con la giusta carica.

Le perle di Vivienne Westwood





Collana Loelia con perle sostenibili, Vivienne Westwood



Delicata e colorata, la collana Loelia di Vivienne Westwood unisce le riconoscibili perle Swarovski all'iconica orbita dipinta a mano di rosa e azzurro pastello. Un piccolo ciondolo che ben si lega alle perle brillanti della collana. A garantire massima sicurezza c'è la chiusura magnetica. Se la collana di perle vi piace, sul sito ufficiale di Vivienne Westwood potete trovare molte versioni di collier con ciondolo di diverse dimensioni, da abbinare anche ai bracciali di perle.

L'uccellino di Dior





Collana lunga D-Charms pop, Christian Dior



Deliziosa e simpatica, questa collana lunga di Dior ha una catenina in metallo rifinita in oro, da cui pendono diversi ciondoli: un uccellino laccato di rosso e bianco, un'applicazione con cristalli, una perlina in resina bianca e un cuore in vetro bordeaux. La collana di Dior da parte della linea D-Charms Pop che comprende orecchini, anelli e collana con coloratissimi ciondoli di animali.

Il girocollo di Prada





Collana Prada Symbol, Prada



Appassionati del triangolo di Prada? Questa collana regolabile riproduce cinque volte il simbolo iconico di Prada lungo la catenina d'argento 925. E' possibile scegliere il colore dello smalto con cui sono realizzati: acqua, alabastro, nero o bianco. Se poi volete continuare con la serie, sul sito di Prada troverete molte altre idee di gioiello con il simbolo di Prada: dagli orecchini alle spille.

I cuori di Gucci





Collana con cuori in smalto GG, Gucci



Della lunga serie di gioielli con cuore di Gucci, quello che preferiamo è la collana con i nove cuori smaltati con logo GG. Realizzata in argento 925, i piccoli cuori smaltati di rosso pendono dalla catena sottile brillando di rosso. Potete provare ad abbinarla all'anello in coordinato o al bracciale, se la parure fa al caso vostro.

Le ciligie di Saint Laurent





Collana con pendente a forma di ciliegie, Saint Laurent



La ciliegina arriva con Saint Laurent e questa lunga collana con pendente. La catena in metallo termina con un lucidissimo pendente raffigurante due ciliegie smaltate di rosso con foglia intagliata in metallo. Sul retro del ciondolo potrete trovare il monogramma YSL. La collana è disponibile soltanto nella versione dorata. Un gioiello per salutare dolcemente anche questa estate.