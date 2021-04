Le collane con perline colorate: la tendenza dell'estate 2021

Sui social impazza una nuova tendenza coloratissima: le collane di perline fai-da-te. I mesi intervallati da smart working e isolamento hanno reso le nostre menti più creative e bisognose di allegria. Complice del loro grande successo è il video musicale "Golden" in cui il cantante Harry Styles indossa una collana di perline dal sapore "fatto in casa". La sua collanina diventa virale, nascono le prime imitazioni ed è subito tendenza.



Magnolia necklace, Eliou, 158 dollari



Quella di Harry Styles è realizzata da Eliou, brand di Miami nato dalla passione delle due fondatrici per la sabbia, il mare e l'artigianato. Le loro creazioni sono davvero curate ed è facile capire perché lo stylist del cantante, Harry Lambert, lo abbia scelto come abbinamento al cappello da pescatore giallo indossato nel video.



Sono tante le menti (e le mani) creative italiane e non che oggi vendono le proprie creazioni su Etsy o Depop, siti che offrono una vetrina anche a chi si trova alle prime armi o non è interessato ad aprire un sito web. Noi abbiamo scovato moltissimi creatori di collane colorate, ma non solo. Spulciando i loro profili, vedrete che sono popolarissimi anche braccialetti, cavigliere e... porta occhiali!

Collana di perline alla fragola e yin-yang, The Creator Page, 18,45 euro



Perline e margherite, iniziali di nomi e parole del cuore. Sono questi i temi ricorrenti delle collanine must have della primavera estate 2021. Ad accomunarle tutte: tanta fantasia e colori che ricordano la delizia dei bon bon.

Nessuna collana è uguale a se stessa e ve ne accorgerete durante la vostra ricerca su Etsy. I nostri preferiti? Le fragoline di The Creator Page, i cuoricini color pastello di Tiggy Custard (la loro pagina pare una ciambella ricoperta di glassa e zuccherini, irresistibile!!), le perle di Succo Beads, i colori del mare e il "devil eye" di Dakota Rocks, le margherite in giada rosa di LLLJewel.



Collana con scritta personalizzabile, Cosine Carine, 18 euro



Uno dei grandi vantaggi di questi gioielli fai-da-te è che sono spesso totalmente personalizzabili. Cosine Carine (sempre disponibile su Etsy) realizza collanine dove alle perline colorate e le perle d'acqua dolce intervalla letterine con cui comporre la parola che desiderate. "Respira", "Amati", "Amore", ma anche il proprio nome, sono le parole che vanno per la maggiore: l'importante è che si tratti di un pensiero che volete portare sempre con voi.



Cubo d'amore, PLV Milano, da 40 a 80 euro



Punta sulla personalizzazione anche PLV Milano, linea di bijoux milanese, creata da Laura e Veronica, cugine e, come sottilineano loro, soprattutto amiche. Il cubo d'amore è un incastro di lettere, simboli e pietre speciali che rappresenta una composizione d'amore da regalare o regalarsi. Le catene di PLV sono realizzate in argento 925 bagno oro giallo, i piccoli cubi in bronzo giallo e le perline in vetro satinato.



Collana fiori, Atelier Labro, 35 euro



Delicate e raffinate come i fiori che realizzano a mano, le collanine di Atelier Labro sono meravigliosi esempi di artigianalità. "Fiori necklace", così si chiama il modello con margheritine e chiusura a cuore, è il primo design di Labro, declinato poi su bracciali e cavigliere. La collana è disponibile in azzurro o "blu Amalfi", in verde, terra di Siena, turchese, giallo, arancione e tantissimi altri colori ancora. Sono così verosimili che pare di sentirne il profumo mentre ci dirigiamo verso una primavera fiorita e un'estate di fantasia.