Le coppie vip che si sono dette addio nel 2022: ecco chi sono e perché

In principio sono stati Francesco Totti ed Ilary Blasi a comunicare la decisione di separarsi in maniera non troppo consensuale. Quello che è certo è che il 2022 è stato un anno funesto per molte coppie vip che hanno concluso la propria storia d’amore.

Da Francesco Totti e Ilary Blasi alla doppia rottura della Hunziker, da Claudio Amendola e Francesca Neri a Shakira e Piquè, tante le unioni vip che sono naufragate in questo 2022

Dai matrimoni più longevi ai colpi di fulmine, dalle unioni ben collaudate alle storie a un passo dall'altare. Il 2022 è l'annus horribilis per tante coppie vip, che si sono dette addio con una storia su Instagram, con un laconico comunicato o facendo volare gli stracci. Ecco 8 delle rotture più clamorose, e talvolta inattese, tra i volti noti dello showbiz.



1 Francesco Totti e Ilary Blasi

La rottura di coppia che fa più rumore, tra le tante in questo 2022 ormai agli sgoccioli, è certamente quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo 20 anni insieme, tre figli (Cristian, Chanel, Isabel) e un matrimonio da favola, il "pupone" e la bionda showgirl si sono detti addio. La causa della rottura sarebbe stata la 34enne Noemi Bocchi, nuova fiamma di Totti. Ma nei giorni della separazione sono volati gli stracci e si è infranto il mito di quella che sembrava una coppia perfetta con una vita da favola: entrambi belli, ricchi e talentuosi. L'ufficialità, dopo mesi di voci e smentite, arriva l'11 luglio con una dichiarazione all'Ansa: "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Poco dopo la conferma di Totti: "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile".

2 Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi

Dopo due anni di alti e bassi e oltre otto anni di matrimonio, a settembre 2022 Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi si sono detti addio. I primi segnali della crisi coniugale tra la showgirl e il produttore televisivo sono arrivati nel 2020, dopo il lockdown e la lunga convivenza forzata causa pandemia. Poi il gossip di un flirt (subito smentito) tra la showgirl e Stefano De Martino (che in quel periodo si era lasciato con Belen Rodriguez) avrebbe contribuito ad incrinare ulteriormente il matrimonio con il produttore televisivo. Fino all'epilogo finale. Il 27 settembre, con un comunicato stampa, Alessia ufficializza la separazione dal marito: "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni".



3 Claudio Amendola e Francesca Neri

Si scioglie anche una delle unioni più solide del mondo del cinema, nata nel 1997 sul set de Le mani forti e confermata nel 2010 con il matrimonio a New York. In mezzo l'arrivo di un figlio, Rocco, oggi 23enne. Dopo 25 anni insieme Claudio Amendola e Francesca Neri divorziano. La notizia della separazione arriva a fine ottobre, dopo un'estate di rumors e smentite. La separazione però avviene quasi in sordina e senza tensioni, come invece spesso accade nei divorzi tra vip. Una decisione condivisa, che vede assegnati alla Neri l'abitazione di famiglia e il mantenimento per l'unico figlio dell'ormai ex coppia.

4 Gerard Piqué e Shakira

Dopo dieci anni d’amore e due figli, Milan e Sasha, a ottobre Shakira e Gerard Piqué si sono detti addio. Fatali sarebbero state le indiscrezioni su un presunto tradimento del calciatore spagnolo, 37 anni. A dare per primo la notizia un giornale spagnolo: "La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi", si legge su El Periodico. L'altra sarebbe una studentessa di 23 anni.

Ma gli indizi della bufera nella coppia c'erano già: da tempo la coppia non pubblicava foto insieme sui social. E le ultime vacanze la star colombiana le aveva fatte a Ibiza con i due figli.

5 Sylvester Stallone e Jennifer Flavin

Barcolla anche l'unione tra Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin. Dalla loro unione sono nate le tre figlie, Sophia, Scarlet e Sistine. Dopo 25 anni insieme, lo scorso agosto l'ex top model di 54 anni avrebbe chiesto il divorzio alla 76enne star di Hollywood. Per tutta risposta, Sly ha coperto il tatuaggio del viso della consorte, sostituendolo con il muso di Butkus, il celebre rottweiler della saga di Rocky. Ma di recente sembra che i due si siano riavvicinati e potrebbero fare un passo indietro. Se son rose...



6 Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Due addii in un anno per la conduttrice e modella Michelle Hunziker: a gennaio la separazione da Tomaso Trussardi, sposato nel 2014 e da cui ha avuto due figlie Sole e Celeste, di 9 e 7 anni.

La coppia ha affidato all'Ansa la notizia della fine della loro unione dopo 10 anni di vita comune, manifestando pubblicamente l'impegno a "proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita" delle loro due "meravigliose bambine". A marzo arriva un nuovo amore per la vulcanica presentatrice, più volte paparazzata in Sardegna. La nuova fiamma si rivela però un fuoco di paglia: dopo 5 mesi, a fine agosto, Michelle e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini (eletto nel 2018 come medico più bello d’Italia) si lasciano.

7 Melissa Satta e Mattia Rivetti

E' durata due anni la love story tra Melissa Satta e Mattia Rivetti. A ottobre la conduttrice e influencer con una storia su Instagram annuncia la fine della sua relazione con il giovane imprenditore milanese. Sembra che la crisi fosse iniziata il mese prima, quando la Satta aveva chiesto al compagno di andare a convivere, un impegno più stabile che evidentemente lui non si è sentito di assumere. Di qui la scelta della rottura e l'amarezza della conduttrice.

8 Valentina Ferragni e Luca Vezil

"Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta". Il 13 ottobre, con una storia su Instagram, Valentina Ferragni annuncia la fine della relazione con Luca Vezil, durata 9 anni. Ma la crisi sembrava nell'aria fin dall'estate, quando la coppia ha trascorso vacanze separate: lei con la sorella Chiara, Fedez e alcuni amici a Ibiza, lui alle Canarie per un impegno di lavoro. All’epoca, però, Valentina e Luca avevano smentito le voci di crisi.