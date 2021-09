Le coppie vip dell’estate 2021 e le proposte di nozze

Il 2021 sarà l’anno della rivincita dei matrimoni, l’estate è stata la regina delle proposte di matrimonio. La pandemia da Covid-19 ha costretto, ahimè, molte coppie famose (e non solo) a cancellare le nozze da favola.

Il 2021 si sta rivelando un anno propizio per l’amore e i progetti di coppia a lungo termine: se già si preannunciava un boom di matrimoni per quest’anno a causa dei moltissimi rinvii causati dal Covid-19, a questi si aggiungono le proposte di matrimonio fioccate durante l’estate da Gagliardii a Britney Spears. Lo rivela Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale, che ha visto raddoppiare dalla scorsa primavera le iscrizioni di futuri sposi al proprio sito e che, in questo luglio 2021, ha persino superato le iscrizioni del 2019, in epoca pre-Covid.

La lista è ampia e quest’anno sono molte le coppie di celebrities che sono andate all’altare. Alle coppie che si sono fidanzate ufficialmente nel corso del 2020 e che sono si sono decise a compiere il grande passo quest’anno, si aggiungono i vip che hanno dovuto rimandare la data a causa della pandemia. Se già si preannunciava un boom di matrimoni per quest’anno, a questi si aggiungono le proposte di matrimonio fioccate durante l’estate. Lo rivela Matrimonio.com che ha visto raddoppiare dalla scorsa primavera le iscrizioni di futuri sposi al proprio sito e che, nello scorso luglio 2021, hanno persino superato le iscrizioni del 2019. L’87% di queste coppie si sposerà a partire dal 2022 in avanti il che lascia intendere un ulteriore anno boom per i matrimoni. Bisogna considerare che i periodi di vacanze sono caratterizzati da fattori quali il relax, la disconnessione e il tempo libero, che portano la coppia a ritagliarsi più tempo insieme per dedicarsi alla propria relazione. Inoltre, il momento storico che stiamo tuttora attraversando, ha contribuito a dare ancora più valore ai rapporti e, nel caso di una relazione di coppia, le nozze rappresentano il compimento di un progetto e la ciliegina sulla torta di un rapporto felice.

Nozze VIP: Sportivi in pole position

Gli sportivi rubano la scena: i calciatori Gagliardini, Castrovilli e lo spagnolo Jordi Alba, l’atleta vincitore di un oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Gianmarco Timberi, il boxeur Mattia Faraoni e il pilota Ducati Scott Redding hanno scelto proprio l’estate 2021 per la fatidica proposta alle loro compagne.

Mesi preferiti per il Sì e tempi di organizzazione

Per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%), la ragione principale per convolare a nozze è il desiderio di portare la storia d’amore ad un livello superiore. I mesi più gettonati dalle coppie per darsi il sì in Italia? Settembre (19.3%), luglio (16.3%) e giugno (16%).

Inoltre, nel biennio 2020-2021, si è assistito ad un allungamento dei tempi medi di organizzazione a causa degli spostamenti di data provocati dal Covid-19 che han fatto sì che tra la proposta di matrimonio e la celebrazione delle nozze passi più tempo rispetto ai canonici 12 mesi di organizzazione segnalati all’interno del Libro Bianco del Matrimonio.

Quali sono le ragioni che spingono gli italiani a sposarsi?

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, le ragioni che spingono le coppie a convolare a nozze sono le seguenti: per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%) la ragione principale è il desiderio di portare la storia d'amore ad un livello superiore. La seconda ragione fornita dal 7,4% degli intervistati è quella di volersi sposare per formalizzare la relazione per i figli (1 coppia su 7 ha già dei figli prima di sposarsi). È interessante notare che il 4,5% delle coppie si sposa perché spinto dalla voglia di avere presto un figlio e dare così un quadro alla futura vita familiare. Vediamo ora insieme i vip che hanno scelto proprio quest'estate per promettersi amore eterno.

Nozze in vista anche per Britney Spears

Notizia freschissima di social è la proposta ricevuta dall’ex regina del pop Britney Spears che, dopo un periodo estremamente travagliato, può finalmente tornare a sorridere grazie al suo compagno Sam Asghari. Si aggiungono alla lista anche gli influencer come la ex tronista e ballerina di Amici Sabrina Ghio, che ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio in Puglia, durante la festa organizzata in occasione del suo compleanno, dal super innamorato compagno Carlo Negri. Al momento romantico ha assistito anche la figlia di lei, Penelope. Un’altra coppia che ha deciso di giurarsi amore eterno è quella composta da Andrea Celentano e Raffaella Giudice, diventati noti grazie a Temptation Island, programma nel quale misero alla prova il loro amore e che ora, a due anni di distanza, hanno deciso di sposarsi. Le coppie hanno ovviamente annunciato il loro lieto evento sui social, facendo impazzire i loro followers che hanno potuto vivere insieme a loro un momento così magico. In qualsiasi caso, i vip non smentiscono la tendenza italiana: secondo il Libro Bianco del Matrimonio, nel 55% dei casi è lui a prendere l’iniziativa, nel 42% entrambi e nel 3% l’idea arriva da lei.

Non resta quindi che attendere quali altri vip si aggiungeranno alla lista dei promessi sposi nel corso del 2021 e goderci un altrettanto esplosivo anno di matrimoni per il 2022.