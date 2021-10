Le foto di Pif con la sua nuova compagna Nabila Ben Chahed

Roma - Pif è fidanzato con Nabila Ben Chahed. Pierfrancesco Diliberto fa la sua prima uscita pubblica con la nuova compagna Nabila Ben Chahed sul red carpet della Festa del cinema di Roma per la presentazione del nuovo film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”. Il regista, attore e conduttore palermitano, sempre molto discreto sulla sua vita privata, per la prima volta si è fatto fotografare con la compagna dalla quale ha avuto una bambina un anno e mezzo fa.

Dopo la lunga storia con la giornalista Giulia Innocenzi, Pierfrancesco Diliberto, 49 anni, sorride felice con la giovane donna con cui ha messo su famiglia. A Roma il regista ha presentato una commedia “politica” firmata Sky (in sala per tre giorni 25, 26, 27 ottobre) con protagonista Fabio De Luigi, manager diventato rider per necessità, contro la dittatura dell’algoritmo e la solitudine da social. “Il lavoro a cottimo dilaga, è giunto il momento di scandalizzarci – dice Pif – non è possibile che in Italia ci siano settori in cui si lavora in condizioni vergognose”.