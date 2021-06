Le infradito da tenere d'occhio per l'estate 2021

"Sapore di mare, sapore di sale, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me", ma poi corri al bagnasciuga perché è lì che hai dimenticato le indradito. Quanto è alta la vostra voglia di mare? Prepariamoci a dovere con un grande ripasso delle flip flop più cool dell'estate 2021: dalle infradito sold out di Chiara Ferragni, fino a quelle di Louboutin in edizione esclusiva per MyTheresa.

Le flip flop di Chiara Ferragni



Chiara Ferragni logomania



Andate sold out in pochissimo, le infradito fiorite di Chiara Ferragni sono di nuovo disponibili. In alternativa, sul sito trovate anche la versione senza fantasia in gomma rosa oppure nera. Dettaglio riconoscibile su entrambi i modelli: l'applicazione dell'occhio "logomania" sulle fascette e intorno alla suola.



Le flip flop di Havaianas





Infradito Top Verano, Havaianas



Le classicissime flip flop di Havaianas per la primavera estate 2021 propone nuovi modelli, naturalmente coloratissimi. Il design resta invariato: a cambiare è lo spessore delle fasce dell'infradito e la stampa Verano con cui sono decorate, dettagli colorati del mondo vegetale. A contrasto la suola tinta unita in un acceso blu elettrico.





Slim sparkle, Havaianas



Aggiungete un tocco di luce alle vostre ciabattine da mare: questo nuovo modello di Havaianas farà al caso vostro: le applicazioni brillantinate lungo il bordo della suola e delle fascette è pensato con un intensità che degrada dal nero fino al dorato. Che ne pensate?



In occasione del lancio del film Walt Disney "Crudelia", Havaianas ha realizzato due versioni di flip flop con stampa ispirata alla pellicola. Le potete trovare qui.

Le flip flop di Ipanema





Sem Igual Tattoo, Ipanema



Ipanema da sempre si distingue per design ricercati e combinazioni di colore originali. E' il caso del modello "Sem Igual Tattoo": una stampa per celebrare il mondo del tatuaggio che insieme ad altre 4 varianti ricama la suola delle vostre ciabattine brasiliane preferite.





I love floral, Ipanema



"I Love Ipanema" o "I Love Floral"? Entrambe quando le flip flop si tingono di fiori gialli stampati su uno sfondo blu intenso come il cielo nelle giornate estive più calde. Il design avvolge anche i bordi della ciabattina, così che la stampa sia visibile da ogni angolazione.





Sem Igual Pop, Ipanema



Super colorate le Sem Igual Pop: stampa geometrica e asimmetrica tra un piede e l'altro, per aggiungere vivacità al vostro look marino.

Le infradito di Louboutin x My Theresa





Sandali infradito Loubi Flip, Christian Louboutin x My Theresa



C'è una novità tra i classici nomi dedicati al mondo dell'infradito: Christian Louboutin ha realizzato per il sito MyTheresa un'esclusiva collezione di infradito e sandali per tingere dell'iconico rosso l'estate 2021. I sandali Loubi Flip sono realizzati in gomma e presentano piccole borchie ton sur ton sulle fascette. Il logo è impresso sulla soletta e la suola... è ovviamente rossa. Potete dare un'occhiata all'intera collezione esclusiva qui: troverete anche borse e altri accessori super cool.