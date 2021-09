Le nozze reali a Monreale fra il principe di Borbone e Lady Charlotte

A Monreale il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Noto, primogenito dei Duchi di Calabria, e Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia minore del Rt. Honourable Lord James Randolph Lindesay-Bethune, XVI Conte di Lindsay, hanno detto si nel duomo normanno.

A Monreale, cittadina blindata, si sono celebrate le nozze reali e da favola questa mattina, come vi avevamo preannunciato.

Dentro il Duomo di Monreale si sono uniti in matrimonio Don Jaime di Borbone, primogenito di Pietro di Borbone e discendente di Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie, e lady Charlotte, figlia minore del conte di Lindsay.

Un matrimonio aristocratico, sfarzoso ma anche essenziale ed elegante. Lui è arrivato a bordo di un’auto accompagnato dalla madre.

Lei è arrivata in chiesa su una carrozza trainata da quattro cavalli bianchi accompagnata dal padre, come tradizione vuole. Un matrimonio da sogno dunque, come quello raccontato nelle favole che vedono protagonisti principi e principesse. La sposa era inoltre accompagnata anche da alcune piccole damigelle.

Il matrimonio è stato anticipato dal suono delle cornamuse. I due reali sarebbero arrivati al Duomo da Villa Igiea, dove, secondo indiscrezioni, avrebbero alloggiato in questi giorni.

Il Duomo chiuso al pubblico

Il Duomo per l'occasione è stato chiuso al pubblico, riaprirà domani pomeriggio. Nel 1931 i bisnonni di Jaime (Henri di Francia e Isabelle del Brasile) si sposarono a Palazzo d’Orleans proprio a Palermo.

“Ad officiare le nozze il cardinale Gerhard Ludwig Müller. La coppia di futuri sposi, su consiglio delle famiglie, ha chiamato il teologo che nel 2012 venne nominato prefetto della congregazione per la dottrina della fede da papa Benedetto XVI (in carica fino al 2017).

Per l’occasione sono arrivati duecento selezionatissimi ospiti tra cui tanti nobili europei. Abiti eleganti e coloratissimi sfoggiati per l'occasione in una giornata dalle temperature stive. Tanti i cappelli variopinti e dalle mille forme che sono stati indossati dai selezionatissimi ospiti arrivati in questi giorni per l'occasione.

Dopo la cerimonia religiosa nel Duomo, sposi e invitati a Palermo per un cocktail nei giardini di Palazzo Reale (che fu anche residenza dei Borbone delle Due Sicilie) per salutare gli ospiti. Il pranzo di nozze, invece si è tenuto a Palazzo Mazzarino

Lo sposo

Il futuro sposo è direttore dal 2018 di un fondo di venture capital, la compagna lavora alla Citibank di Londra. Jaime, 27 anni, fino a qualche anno fa era nella classifica che elencava gli scapoli d’oro delle case reali europee. Poi l’incontro con Charlotte e un amore, finora, sempre vissuto fuori dai riflettori. Di certo il suo nome, da domani sarà depennato dalla lista degli scapoli.