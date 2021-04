Le nuove sneakers di adidas e Lego le ZX 8000 Bricks stanno per arrivare

Prosegue la collaborazione tra Adidas e LEGO, dopo la versione speciale delle Ultraboost, i due brand tornano insieme per la collezione ZX 8000 “Bricks” 2021

La linea di calzature ospita sei sneakers, ognuna realizzata in uno dei principali colori LEGO: rosso, verde, giallo, blu, nero e grigio. La collaborazione tra Adidas Originals e il gruppo Lego insieme presentano per la Collezione Primavera/estate 2021 le nuove sneakers ZX 8000 Bricks. La nuova collezione comprende sei modelli si sneakers, ognuna realizzata in uno dei colori primari dei mitici mattoncini, ovvero il rosso, il verde, il giallo, il blu, il grigio e l'immancabile nero. Una nuova collaborazione tra LEGO e Adidas è comparsa sul sito del marchio sportivo e su scaffali selezionati, fisici e virtuali, di tutto il mondo, già dallo scorso mercoledì 8 aprile: si chiama Adidas ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES e farà sicuramente impazzire gli appassionati dei mattoncini LEGO ma anche collezionisti e utilizzatori delle sneakers del noto brand.



Il costo? 160 euro. Ecco perché queste scarpe sono “rivoluzionarie



Vantando una costruzione classica basata sulla composizione originale delle ZX 8000, ogni coppia della collaborazione Bricks presenta una tomaia in mesh, abbinata a sovrapposizioni in suède sintetico, un sistema di allacciatura ghillie e il supporto del tallone in TPU - ovvero un materiale simile alla gomma - che emula giocosamente la struttura dei mattoncini Lego.

Ad accompagnare il lancio della collezione, che è diventata attesissima da parte degli amanti di entrambi i marchi coinvolti, è in atto una divertente campagna che segue il viaggio della silhouette della ZX 8000 mentre viene costruita, pezzo per pezzo, dagli ingegneri delle minifigure Lego.

Nel frattempo vi basta sapere che la collezione ZX 8000 Bricks di adidas Originals e del Gruppo Lego arriva il 7 maggio e sarà disponibile in taglie da adulto e da ragazzo su adidas.com/LEGO e presso rivenditori selezionati. Ora non vi resta che scegliere solo il vostro colore preferito, rosso,verde o blu?