Le scarpe per Natale 2021 sono le friulane

Mancano due giorni alla giornata di Natale e la maggior parte di chi lo festeggia è alle prese con le ultime spese. Poi c'è chi sta già pensando al look da sfoggiare per il pranzo o per il cenone. Per l'occasione, noi vogliamo darvi un consiglio di eleganza, soprattutto se festeggerete a casa: tirate fuori il vostro paio di scarpe friulane da festa oppure lasciatevi ispirare dalle nostre proposte. Ecco i modelli di friulane più raffinati per celebrare il Natale 2021.

Il broccato





Friù Pantelleria GATSBY, allagiulia



Queste scarpe, di origine appunto friulana, avevano una versione da tutti i giorni, ricavate da rimanenze di tessuti molto semplici, e una versione da festa rivestita di velluti e broccati. Questo modello di allagiulia è un raffinatinatissimo esemplare di friulana da festa: la tomaia è rivestita in tessuto broccato, rifinita con gros grain viola. Il design è leggermente affusolato, a punta, il sottopiede è realizzato in denim e la suola esterna in copertone di bicicletta rigenerato.

Le iniziali





Friù Pantelleria monograms, allagiulia



Le Friù di allagiulia in broccato viola e verde hanno anche la possibilità di essere personalizzate con le iniziali del proprio nome. Un'opzione disponibile anche per le friulane tinta unita di velluto, come la Friù Pantelleria blu. Questa scarpa è realizzata in velluto di cotone blu, profilata in gros grain di cotone in tinta. Il modello è ancora una volta affusolato, mantenendo le stesse caratteristiche delle Friù di allagiulia: sottopiede di denim e suola esterna ricavata da copertone di bicicletta rigenerato. Questo blu royal è elegantissimo, ma in alternativa potete scegliere anche bordeaux, verde militare, tortora, viola, nero e molte altre varianti colore.

Il velluto verde



Grintosa Eden, Cristina di Milano



Molto natalizia il modello Grintosa Eden di Cristina di Milano. Il design inconfondibile a punta dona una forma affusolata a tutta la friulana. Il velluto che riveste la tomaia è lavorato artigianalmente con cotone, seta e fili metallici dorati. Il colore prezioso è verde bambù, con un motivo a rilievo sulla tomaia. La suola naturalmente è in gomma, come ogni friulana che si rispetti, il sottopiede di alcantara e la bordatura in gros grain verde tinta unita. Si tratta di un'edizione limitata, pertanto se ne siete stati rapiti, vi conviene affrettarvi.

Il bicolore







Ca' D'Oro, ViBiVenezia



In tinta con gli addobbi natalizi, queste friulane di ViBiVenezia sono perfette per il periodo natalizio. Realizzate in morbido velluto nero, diventano ancora più preziose grazie alla bordatura in gros grain giallo ocra che conferisce alla friulana l'aspetto regale che merita con un nome come il suo: Ca' D'Oro. Sul sito di ViBiVenezia troverete moltissimi altri modelli di friulane bicolore di cui non potrete che innamorarvi.

Le calze





Paisley. blu, allagiulia



Per concludere il vostro look, scegliete una calza altrettanto preziosa: allagiulia ha una scelta molto vasta e valida. Come questo paisley blu in jacquard realizzato in 100% viscosa. Oppure la calza con frangia da abbinare alle friulane sfrangiate. A voi la scelta.