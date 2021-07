Le sfilate di Haute Couture a Parigi da Schiaparelli a Christian Dior

E' iniziata ieri la settimana dell'Haute Couture di Parigi, dedicata alle sfilata fisiche e digitali dell'Alta Moda autunno inverno 2021. Si tratta dell'ultima tappa prima della ripartenza a settembre (con le collezioni invernali donna), che arriva dopo la Settimana della Moda di New York, Londra, Milano e Parigi, le sfilate Resort e altre comparse extra calendario, come quella di Marc Jacobs.





Schiaparelli, Haute Couture FW21



Ad aprire le danze, Schiaparelli che da due anni è diretto dallo stilista Daniel Roseberry, ex Thom Browne. Una collezione ricchissima e iperdecorata intitolata "Matador Couture": un omaggio alla fondatrice Elsa Schiaparelli e alla sua giacca "Matador", ma anche il desiderio di avvicinarsi altri artisti geniali della moda come Jean Paul Gaultier e Christian Lacroix.





Schiaparelli, Haute Couture FW21



"Spero che questa collezione ricordi a tutti coloro che la incontrano la pura gioia che la moda può portarci in tempi difficili e con essa la promessa di gioia come quando le nuvole si separano. Datemi più moda. Datemi più speranza."



Daniel Roseberry vuole ripartire dalla moda e lo fa con una collezione barocca e magniloquente, con gioielli a forma di orecchio, naso, bocca che impreziosiscono come ricami gli abiti meravigliosi. I seni conici ricordano quelli realizzati da Jean Paul Gaultier, mentre il bustier argentato omaggia le creazioni di Claude Lalanne per Yves Saint Laurent.



Schiaparelli, Haute Couture FW21

Una riflessione sul ricamo arriva da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Christian Dior. Nel backstage della sfilata nel giardino del Musée Rodin, la stilista sottolina che "il ricamo è il senso della memoria che ha la materia" e fa allestire dall'artista Eva Josepin un set ricamato con filo di seta come un giardino fiorito.



Il punto di partenza della collezione, che sfila in presenza con un pubblico piuttosto numeroso, è la lettura del libro "I fili della vita" di Clare Hunter, fili che si attorcigliano in un intreccio di "riflessioni morali, culturali, politiche e addirittura identitarie" da cui la moda non può prescindere.



Christian Dior, Haute Couture FW21



Per Maria Grazia Chiuri l'Alta Moda non deve essere anacronistica, ma può diventare un momento strategico di arricchimento culturale: ecco perché accanto agli abiti da sera, la collezione di Chiuri propone anche abbigliamento per il daywear. L'Alta Moda di Dior vuole inserirsi nella quotidianità per restare attuale.

Oggi, seconda giornata dell'Alta Moda, si apre con Chanel e si chiude con Armani Privé. Ma intanto tutta la suspence si concentra sull'esordio di Balenciaga nell'Haute Couture previsto per mercoledì 7 luglio.