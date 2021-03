Le sneakers bianche un evergreen senza tempo della primavera estate 2021

Alzi la mano chi non ne possiede almeno un paio, stiamo parlando delle sneakers e più precisamente delle seankers bianche un evergreen senza tempo, must della moda primavera estate 2021. É ufficialmente arrivato quel periodo dell'anno in cui il clima ci dice chiaro e tondo che è ancora pieno inverno almeno fino a ieri ma noi, ormai stanche di continuare a "spulciare" tra le collezioni fall winter, abbiamo invece una pazza voglia di novità. Capita anche a voi?

Ebbene, per ovviare al problema c'è un accessorio che più degli altri ci può dare quello che cerchiamo e che soprattutto possiamo sfoggiare immediatamente. Parliamo delle sneakers ovviamente. Che, oltre a essere un must indiscusso da mixare praticamente con tutto, si possono dunque indossare tutto l'anno.

Come portare le sneakers della Primavera Estate 2021

Quando si parla di tendenze, la nostra mente evoca immagini di capi e accessori stravaganti pensate dai designer per stupirci e alimentare la nostra curiosità. Al contrario, raramente associamo la novità con una moda che sia evergreen e senza tempo, più essenziale nell'estetica ma imprescindibile nel guardaroba. È ciò che avviene con le sneakers bianche: siamo così abituati a indossarle da averne dimenticato il valore trend-setter e la capacità più unica che rara di amalgamarsi alle diverse stagioni, anno dopo anno.

Se c'è qualcosa che questo Annus horribilis non è riuscito a portarsi via è la nostra passione per le sneakers e parrebbe che anche i big della moda non intendano rinunciare a questo accessorio evergreen.

Su tutti, Miu Miu che per la Primavera Estate 2021 ha ideato un ibrido tra la sneakers e slingback portando in passerella un corteo di graziose scarpe lucide e brillanti. Immancabile l'ormai celebre sneakers donna di Loewe, così come le sneakers bianche dal design classico proposte da Celine. Tod's sperimenta nuove forme proponendo la sneakers che si allaccia attorno alla caviglia, mentre Balmain opta per un modello semplice e super cool, distinto dalla suola alta e la palette nera.



Per questo, da inizio Novecento, rimangono presenza fissa del ready-to-wear, dai modelli in tela delle pin-up a quelle da running tanto amate da Katharine Hepburn, passando per le versioni con tomaia alta alla caviglia degli anni 80 e dall'emblema con suola piatta della subcultura skater di fine secolo. Per la primavera-estate 2021, la proposta è ormai talmente varia da comprendere calzature couture realizzate dalle più prestigiose maison del mondo, accostate con nonchalance a leggende dello sportswear calzate dalle icone sportive.

Sneakers

Radicale è la differenza fra i generi, con un'attenzione sostanziale al dettaglio e alla sovrabbondanza di forma tanto amata dai brand che si contrappone a una funzionalità ergonomica e dinamica tipica delle calzature da ginnastica. A unire tutte le sneakers sotto un unico aplomb è l'incomparabile versatilità, che ci spinge a indossarle tanto col jeans quanto con la gonna, con la tuta da training così come con l'abito elegante. Il mood che ne risulta è fresco e sempre contraddistinto da un'attitudine sicura e consapevole, un vantaggio regalato da quel comfort che ci regala un'andatura fiera. In breve, le sneakers bianche sono state, e continuano a essere, una tendenza assoluta.