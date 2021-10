Le sneakers sostenibili per l'autunno 2021

La serie tv Squid Game continua a tagliare nuovi e incredibili traguardi: è diventata virale la ricerca di scarpe da ginnastica simili a quelle indossate dai personaggi del gioco più famoso del momento. Si tratta di un modello che ricorda le Vans slip-on, quindi una sneaker di tela total white. Non possiamo non citare anche l'impennata di acquisti di tute anni '90, riprodotte uguali a quelle dei giocatori da Amazon.



Una scena di Squid Game dove i giocatori indossano slip-on di tela bianca

Noi abbiamo preparato una rubrica di 5 sneakers sostenibili che potete acquistare in alternativa al classico modello Vans: partiamo da una versione molto simile alla ginnica di tela bianca per arrivare a proposte ben più audaci. Tutto molto sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Che il gioco abbia inizio!

Quelle di RE/DONE





Sneakers anni '70, RE/DONE



Alternativa alla slip-on americana, queste sneakers di RE/DONE presentano la classica forma con punta tondeggiante e lacci sottili. Il bordo è delineato da una striscia nera a contrasto sul bianco della tomaia in cotone. Il modello rientra nella linea che si ispira alle forme iconiche degli anni '70. Chissà che i materiali di recupero con cui sono state realizzate non appartengano proprio a quell'epoca.

Quelle di Womsh





Vegan Hyper, Womsh



Ci spostiamo di dieci anni in avanti con il modello Hyper di Womsh: una sneaker molto essenziale, con piccoli dettagli che la rendono riconoscibile, a partire dal gioco di colori del logo posteriore e nella suola. Questa sneakers è stata certificata da PETA, l'associazione per i diritti degli animal. Infatti si tratta di una scarpa da ginnastica 100% vegana dalla suola ai lacci. Alcune parti, come tomaia, fodera e plantare sono stati realizzati impiegando Appleskin, un materiale ottenuto dagli scarti di lavorazione delle mele trentine e non solo.

Quelle di WAO





Low top nylong, WAO



"Nylong"è uno dei materiali principali usati per realizzare questa sneaker di WAO: si tratta di nylon, però rigenerato quindi diventa "long", più duraturo. WAO è un brand italiano di sneaker impegnatissimo sul tema del rispetto ambientale. Al momento sul sito troverete pochi modelli, ma sono presto in arrivo delle novità! La sneaker low top è realizzata in nylong, cotone rigenerato, sughero e fibra di cocco. La suola è di gomma biodegradabile, mentre i lacci in cotone biologico.

Quelle di Saye





Modello '89, Saye



Molto raffinate, soprattutto nella selezione dei colori, le sneakers di Saye sono minimal, vegan con disponibilità limitata. Restano solo cinque paia del modello '89, realizzato soltanto con materiali biologici e di origine vegetale. A noi piacciono tantissimo queste con bordo color bordeaux, ma qui trovate tutte le altre versioni.

Quelle di ID-EIGHT





Hana mix pink, ID.EIGHT



La nostra quinta sneaker sostenibile è decisamente più audace rispetto ai modelli fino ad ora proposti. La sneaker Hana di ID.EIGHTha una forma molto dinamica, è realizzata in Appleskin (i dettagli rosa) e in poliestere riciclato (la tomaia bianca). Se vi piace il modello, sul sito di ID.EIGHT troverete moltissime altre varianti di colore.