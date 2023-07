Le star di Hollywood Walton Goggins e Danny McBride a Noto

Noto - Gli attori americani Walton Goggins e Denny McBride sono in vacanza in questi giorni tra Marzamemi, Noto e Palazzolo Acreide.

Walton Goggins, noto per le sue interpretazioni straordinarie in film come “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, ha dimostrato ancora una volta il suo amore per l’Italia e la sua cultura culinaria.

Accanto a lui, Danny McBride, comico statunitense che ha conquistato il pubblico con la sua irresistibile ironia: ha deciso di unirsi all’avventura culinaria nel cuore di Marzamemi.