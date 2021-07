Le ultime collaborazioni di Birkenstock per l'estate 2021

Dopo l'acquisizione di Tiffany, a febbraio 2021 il gruppo leader del lusso LVMH (proprietario di Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine tra i tanti nomi) acquisisce la maggioranza della azioni di Birkenstock tramite L-Catterton, fondo di investimento controllato dal colosso francese. Così la ciabatta tedesca, spesso tacciata di cattivo gusto, entra nell'Olimpo del lusso.

Com'è potuto succedere? Forse la tendenza (esasperata dalla pandemia) dei consumatori a scegliere prodotti casual e comodi di conseguenza hanno portato i grandi gruppi ad investire nei settori del leisurewear. Ricordate la sfilata Autunno Inverno 2019 di Valentino? Accanto al pret-a-porter di Pier Paolo Piccioli proprio loro: le ciabatte tedesche. Una scelta così spiegata dal Direttore Creativo: "Birkenstock è forse il marchio più universale al mondo. L'universalità di Birkenstock con l'individualità ultima dell'alta moda crea una tensione che eleva Valentino".

Le collaborazioni



Dite che nulla potrà mai farvi ricredere sulle Birkenstock? Siete proprio sicuri? Il marchio ora controllato da LVMH ha recentemente prodotto alcune collaborazioni con marchi di moda come Jil Sander, Rick Owens, Proenza Schouler, ma anche Valentino stesso. Molto interessante la vetrina offerta ad alcuni studenti della prestigiosa scuola di Londra Central Saint Martins. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.



Jil Sander





Berlin, Jil Sander x Birkenstock



I due Direttori Creativi di Jil Sander ripensano tre grandi classici di Birkenstock, la ciabatta Arizona, il sandalo Milano e lo zoccolo Berlin, aggiungendo suole nere più ampie, tonde e alte, rifinendo le fibbie con prezioso satin e le cinghie con pelle scamosciata e di vitello con taglio a vivo.







Arizona, Jil Sander x Birkenstock



I colori proposti sono naturalmente basici: nero, crema, oliva. La ciabatta Milano è già sold out: nel frattempo potete acquistare i modelli Arizona e Berlin e restare aggiornati sull'arrivo del Velan. Potete registrarvi qui.

Rick Owens





Rick Owens x Birkenstock



Rick Owens è alla terza collaborazione con Birkenstock. Si concentra su tre modelli, l'Arizona, il Boston e il Rotterdam, e vi aggiunge rivetti neri e altri dettagli come gli strap di pelle. Da Rick Owens non aspettatevi di allontarvi dal nero: l'alternativa è il grigio.

Valentino





Valentino Garavani x Birkenstock



La collaborazione con Valentino è duplice: "Dazzling freedom" è l'interpretazione del classico modello Arizona in una versione rosso Valentino (fibbie comprese) e in un'altra total black con logo VLTN sul lato, tutto di Valentino Garavani.





Arizona Valentino Garavani Red, Valentino Garavani x Birkenstock



L'altra collaborazione coinvolge Maison Valentino. Si tratta della seconda collezione stretta con Birkenstock e si concentra sulla nuova interpretazione del sandalo Arizona, adornato con il logo rinnovato VLTN e proposto con la stampa camouflage in tre tonalità contrastanti: verde militare, giallo vibrante e grigio.

Central Saint Martins





Rotterdam Moto Boot di Alex Wolfe x Birkenstock



Molto interessante il progetto sviluppato con alcuni studenti della scuola di moda londinese Central Saint Martins. La collaborazione nasce nel 2018, quando Birkenstock invita gli studenti del corso magistrale "Fashion Historyt & Theory" a visitare gli archivi negli USA, in Itralia, in Giappone e in Germania. La ricerca durata un anno si è realizzata con l'interpretazione da parte dei ragazzi dello stile di Birkenstock secondo la loro visione.



Gli studenti sono Saskia Lenaerts, Alecsander Rothschild, Alex Wolfe e Dingyun Zhang e queste la loro "Birkenstock che vorrei".