Le venexiane, borse da donna eleganti che ricordano la coffa siciliana

C'è un fil rouge fra la Laguna e la Sicilia che lega i fili de Le Venexiane, borse da donna ricercate e di fattura artigianale che ricordano la coffa siciliana, declinandola in uno stile elegante e originale.

Veneziane come chi le produce, Giò&Giò Venice Atelier, che sforna pochissimi pezzi, talora realizzati su richiesta del committente su misura, come un abito sartoriale. Le Venexiane sono borse realizzate a mano, ogni pezzo è unico, sono cucite con materiali di pregio, stoffe raffinatissime e tanto lavoro di spago, e di gomito. "Fatte a mano a Venezia" recita il claim, mentre dall'Atelier Giò&Giò annotano: "Le nostre collezioni parlano alla donna a cui interessa vivere con stile, per questo motivo ricerchiamo costantemente i tessuti più lussuosi e gli elementi più preziosi realizzati - rigorosamente a mano - nella città di Venezia e nelle sue isole".

Chi sono le donne che scelgono le vostre borse? "La donna che indossa una borsa venexiana supera le aspettative del lusso tradizionale e lascia una traccia durevole di modernità, sofisticatezza e bellezza. Vogliamo che le nostre creazioni rispecchino la donna contemporanea".

Per contatti: +39 339 844 4774 | INFO@LEVENEXIANE.COM