Lei è Vittoria, Vittoria di Savoia, mancata regina d'Italia. FOTO

Vittoria di Savoia, 20 anni, è la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II. Sarà lei la prima principessa Savoia a capo della dinastia. Nel 2020 ha ricevuto il titolo di erede al trono d’Italia dal nonno Vittorio Emanuele - eliminando di fatto la Legge Salica che per secoli ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi - diventando così erede di un trono per il quale non diventerà mai regina. Rimane comunque Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea e, con la morte di Vittorio, entra a pieno titolo nelle dinamiche nobiliare della famiglia. «Abidcherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re», aveva detto ufficialmente Emanuele.

Chi è Vittoria di Savoia

Vittoria è nata il 28 dicembre 2003 a Ginevra, Svizzera. Suo padre Emanuele Filiberto, principe di Venezia era allora l'erede conteso al trono italiano e sua madre Clotilde Courau è un'attrice francese. La sorella minore Luisa è nata nel 2006. È la nipote di Vittorio Emanuele, principe di Napoli, capo conteso di Casa Savoia, e di sua moglie Marina Doria. Il suo bisnonno, il re Umberto II, fu l'ultimo re d'Italia prima che la monarchia fosse abolita con un referendum del 1946. La sua bisnonna era Marie-José del Belgio, l'ultima regina d'Italia.

È stata battezzata il 30 maggio 2004 da Monsignor Giovanni Cheli presso la Basilica di San Francesco d'Assisi in Assisi . I suoi padrini furono Ottavio Mazzola e Roberta Fabbri. La bambina indossava l' abito da battesimo che era stato indossato dal trisavolo re Vittorio Emanuele III al suo battesimo il 31 maggio 1869. Tra gli invitati c'erano il principe Alberto di Monaco , la principessa Maria Beatrice di Savoia , il principe Sergio di Jugoslavia e la principessa Mafalda d'Assia, nipote della principessa Mafalda di Savoia . I genitori hanno scelto Assisi alla luce del suo simbolismo di pace.

Il nonno di Vittoria, Vittorio Emanuele, principe di Napoli, cambiò le regole di successione che in precedenza consentivano solo agli uomini di essere eredi al trono. Con il cambiamento del governo, Vittoria, in quanto primogenita di suo padre, diventa di fatto capo di Casa Savoia. I suoi genitori non avevano mai avuto un erede maschio ma avevano due figlie. Nonostante sia l'erede conteso dell'ormai defunto trono italiano, vive a Parigi, nella vicina Francia. L'attuale linea di successione all'interno di Casa Savoia è contesa dal principe Aimone, sesto duca d'Aosta. L'8 ottobre 2023 è stata nominata membro dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, essendo la prima donna in assoluto ad essere ammessa nell'ordine fondato nel 1362.

Non solo la corona. Vittoria probabilmente ha in testa una carriera di modella/influencer, il sogno è quello di diventare stilista e ha più di 90 mila follower su Instagram. Il mondo della moda è il suo mondo. Lavora come modella per diversi brand e sta assumendo un ruolo sempre più visibile all’interno dei social in veste di influencer.

Gelasio Gaetani dell'Aquila d'Aragona, dopo aver appreso della morte a Ginevra a 86 anni di Vittorio Emanuele di Savoia. «Sono molto amico del figlio, Emanuele Filiberto, mi unisco al suo dolore e a quello della famiglia - ha aggiunto il conte d'Aragona - Sono convinto che i Savoia continueranno a rappresentare l'Italia nel mondo, anche se in modo diverso. L'erede è una donna, la principessa Vittoria, non salirà su un trono, ma so che è molto attiva già da tempo in ambito sociale e in opere di solidarietà. Il futuro della Casa Savoia è rosa - ha proseguito - Lo aveva annunciato qualche tempo fa lo stesso Emanuele Filiberto. 'Se sarà necessario mi farò da parte, la legge Salica appartiene ad un altro secolò. Una decisione che aveva preso il principe scomparso - ha concluso - anticipando mutamenti e rivoluzioni. Tra qualche anno sui troni d'Europa, dalla Spagna alla Norvegia, dalla Svezia all'Olanda, siederanno solo donne».

Nonostante l’esilio e la fine della monarchia, Vittorio Emanuele di Savoia ha potuto contare per tutta la sua vita su una considerevole fortuna economica e varie proprietà. Le informazioni riguardo il suo patrimonio non sono molte, dato che la famiglia Savoia ha sempre mantenuto un certo riservo su questi aspetti. Tuttavia nel 2006 la testata svizzera Swissinfo.ch segnalava che il patrimonio di Vittorio Emanuele di Savoia era pari a 1,4 milioni di franchi svizzeri, con un reddito annuale di 280.000 franchi. Si tratta di circa 1,5 milioni di euro di patrimonio e di un reddito annuale di quasi 300.000 euro.