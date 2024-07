Lele Mora su Belen: «L’avevo assunta io come badante»

Lele Mora è stato uno degli agenti dei vip più importanti nel panorama italiano all'inizio degli anni 2000. Grazie a lui, personaggi come Fabrizio Corona si sono fatti conoscere dal grande pubblico, ottenendo notorietà e molti lavori in televisione. Tra questi c'era anche Belen Rodriguez, la cui carriera ha preso il via dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi.

Ospite nel podcast Gurulandia, Lele Mora ha raccontato il primo incontro con Belen e lo strano contratto che le ha fatto affinché potesse rimanere in Italia perché non aveva il permesso di soggiorno.

«Io conosco Belen ad un capodanno che lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io accetto. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e le dico di tornare in Argentina, ma lei non aveva i soldi per il biglietto andata e ritorno.

Non solo il biglietto di andata e ritorno, ma anche un lavoro assicurato: «Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante, cameriera e da allora l'ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l'ho mandata all'Isola dei Famosi e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez».

La conduttrice argentina ha firmato per presentare due programmi in autunno su Discovery. Sul Nove sarà al timone di "Only Fun – Comic Show" con i Panpers, sostituendo così Elettra Lamborghini. Su Real Time invece prenderà il posto di Giulia De Lellis come presentatrice di "Amore alla prova – Crisi del settimo anno" prodotto da Banijay Italia.

Sul profilo Instagram di Warner Bros Discovery Italia Belén ha affidato le sue parole di ringraziamento: «È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera». Anche Laura Carofoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia ha espresso la felicità di accogliere in famiglia uno dei volti più iconici della televisione: «Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez. Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità».