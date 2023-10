Leoni di Sicilia, il trailer

Tra le nuove serie tv più attese (su Disney+ dal 25 ottobre), I Leoni di Sicilia di Paolo Genovese ha adesso anche un trailer. È quello qui sotto, appena diffuso da Disney+. Con il nuovo singolo di Laura Pausini, Durare, in colonna sonora.

I Leoni di Sicilia sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (18- 29 ottobre). Gli 8 episodi saranno poi in streaming su Disney+. Il debutto sarà il 25 ottobre in esclusiva su Disney+, con i primi quattro episodi. I restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre, sempre sulla stessa piattaforma.

Durare è uscito il 15 settembre. Adesso sappiamo che l'ultima canzone di Laura Pausini sarà la end credit song di tutti gli 8 episodi della serie, saga familiare tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci. Il brano sarà inoltre disponibile anche nella sua versione spagnola, intitolata Durar, selezionando l’audio degli episodi in spagnolo.

Racconta la pop star, l'artista italiana più famosa del mondo: «Conoscevo il libro di Stefania Auci e trovo sia meraviglioso il lavoro fatto da Paolo Genovese, gli sceneggiatori, gli attori e tutta la produzione, per trasformarla in una saga così avvincente. Sono veramente felice che la serie sia accompagnata dal mio brano, Durare. Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense, che resistono al passare del tempo e si fortificano. Racconta di passione e di testardaggine, coppie che credono nella possibilità di inventare un proprio destino, un futuro, una vita, avverando così i loro sogni. "Una vita pensata e una da pensare insieme, una da inventare, una da impazzire e una da durare”. Questo è esattamente ciò che canto e trovo si sposi perfettamente con il mondo de I Leoni di Sicilia».

I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro. A partire da una bottega malmessa, danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.