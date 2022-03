Levante allatta la piccola Alma Futura

La cantante siciliana Levante (Claudia Lagona, Caltagirone, 1987) pubblica una foto di se mentre allatta la sua piccola Alma Futura e scrive, con evidente riferimento alla guerra in Ucraina: "Rispondiamo con la vita e col futuro". La bambina è nata dall'unione di Levante con il compagno Pietro Palumbo, un avvocato siciliano, lontano da tutto quello che è il mondo dello spettacolo.

Il 13 febbraio Levante è diventata mamma. Il nome scelto per la primogenita è Alma Futura, forse insolito ma di certo dal significato profondo: è un inno all’amore, alla vita e alla speranza.

I neo genitori hanno scelto per la loro primogenita un nome inusuale e originale, ma dal significato profondo. Alma è un nome di origine latina: ‘almus' significa ‘che nutre, che dà vita' e difatti era il titolo dato ad alcune divinità come romane come Venere, Cerere e Maia. Ha preso poi a significare anche ‘gentile, che fa del bene'. Il corrispettivo di origine ebraica significa invece ‘fanciulla'. In spagnolo questa parola significa invece ‘anima'. Il secondo nome Futura riporta immediatamente alla memoria l'omonimo brano di uno dei cantautori più amati in Italia e più rappresentativi della nostra storia musicale, Lucio Dalla.