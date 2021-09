Levante e l’amore per il fidanzato Pietro presto neo genitori.

Una storia d’amore lontana dai riflettori quella tra Levante e il suo fidanzato Pietro Palumbo, un avvocato siciliano che presto saranno genitori di una bambina. Scopriamo di chi si tratta

Levante infatti, Claudia Logona all'anagrafe, nativa di Caltagirone ha da poche ore dichiarato di essere incinta e di aspettare una bambina sui social.

Claudia Lagona, in arte Levante, poco tempo fa ha raccontato al “Corriere” di essere felicemente fidanzata da quasi due anni con Pietro Palumbo, un avvocato siciliano distante dal mondo dello spettacolo.

Levante ha voluto ‘nascondere’ la sua relazione per proteggere il suo fidanzato dal mondo del gossip, però a rivelare la loro storia sono stati proprio i giornali come ha raccontato lei stessa: “Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate.

Chi è Pietro Palumbo il fidanzato di Levante?

La storia d’amore tra la cantante e l’avvocato è nata per caso, infatti Levante dopo essere stata lasciata sola per cena da un amico, si è ritrovata casualmente con il bel siciliano: “E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha.”. Quell’incontro fortunato ha generato una storia d'amore che va avanti da quasi due anni.

Una relazione che Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, classe 1987, ha tenuto lontano dai riflettori e iniziata grazie a una conoscenza avvenuta per caso.

Levante, infatti, ha spiegato che si sono conosciuti grazie a un cambio di piani per una serata. Siamo agli opposti, lui è di Palermo!”, ha ricordato. Anche il compagno, di professione avvocato è siciliano come Levante, lei però è nata a Catalgirone in provincia di Catania e vissuta fino ai 14 anni a Palagonia, quando poi si è trasferita a Torino.

Stiamo insieme da quasi due anni

Sulla riservatezza riguardo alla sua vita privata e alla relazione con Pietro Palumbo, Levante ha raccontato l’aneddoto che aveva portato all’uscita di alcune immagini di coppia: “Stiamo insieme da quasi due anni. Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale…”, ha ricordato nell’intervista al Corriere della Sera.

Non è la prima volta che l’artista parla del compagno. Lo scorso anno, reduce dal successo di Sanremo 2020, aveva svelato di essere innamorata a Verissimo, in una chiacchierata con Silvia Toffanin aveva spiegato: “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”.