Levante torna a fare la barista per un giorno

"Sono tornata dietro al bancone, ho fatto caffè e cappuccini per i miei ospiti. La vita dietro al bancone di un bar mi ha insegnato tantissime cose, era come stare sui social prima dei social… e a volte anche tra i messaggi privati della gente, in DM insomma. Dieci anni di MANUALE DISTRUZIONE festeggiati insieme a 23 persone scelte tra le più attive e affezionate a questo progetto cantautorale, che curo da undici anni (24 per chi mi conosce da prima) con grandissimo amore e dedizione. Il cantautorato è una cosa meravigliosa, pura, vera e anche molto dolorosa. Appartiene a poche penne ma è di tutti".

Così stamani la cantautrice siciliana Claudia Lagona (Caltagirone, 1987) in arte Levante, che ha posato nelle vesti di barista, suo antico lavoro. Prima di fare la cantante a tempo pieno, Claudia lavorava in un bar, impiego che ha portato avanti fino a poco tempo fa quando già apriva i concerti di Max Gazzè, il Sotto casa tour.

"Manuale Distruzione" è l'album culto di levante completamente reinciso e arricchito dalle preziose collaborazioni degli amici di sempre, artisti incontrati nel corso della sua carriera e giovani autori in quali tornare a specchiarsi.