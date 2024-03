Levante vittima di stalking: «Mi ha scritto 980 mail in un mese»

La cantante Levante in una intervista a Vanity Fair ha infatti confessato di essere stata vittima di stalking in passato e che aver vissuto un truma simile l'abbia segnata a tal punto da avere ancora paura. Ha aggiunto inoltre che ogni volta che legge sui giornali o sente alla televisione di casi di femminicidio o di atti persecutori nei confronti delle donne, si ritrova inevitabilmente a rivivere la propria esperienza: «Non riesco a non immedesimarmi. Ma il tempo, la maturità e anche l'essere diventata madre mi hanno aiutata a elaborare, a non vergognarmi più di chi sono stata. A perdonarmi. E a voler uscire allo scoperto».

Levante vittima di stalking

«Sì. Anche io ci sono passata». Inizia così il racconto di Levante su una parte della sua vita tenuta nascosta per tanto tempo. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato di aver vissuto un amore malato. Svelando i ricatti, la gelosia e le minacce dell’ex.

È iniziato tutto una decina di anni fa quando la cantautrice si è «infatuata di un uomo. Da subito è stato molto geloso. Mi controllava: “Dove sei? Perché non mi rispondi?”».

Spiegando, senza tanti giri di parole, che quello era un rapporto malato in cui lei avvertiva l’esigenza di spiegarsi con lui. Anche se alcune sue mancate risposte al telefono erano dovute semplicemente al fatto di essersi addormentata sul divano. Poi tutto cambia. «Ho capito abbastanza in fretta che non ero innamorata e gliel’ho detto». La sua reazione? «Non potendomi più avere ha perso le staffe».

La situazione, infatti, precipita proprio quando la cantante confida all’ex i suoi sentimenti: non lo ama, vuole chiudere quella relazione. Ma lui non si rassegna: «Ha tentato di ricattarmi: aveva dei nostri filmati, file privati. Mi chiamava in continuazione: “Sto male”, mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo» racconta Levante.

Ma i tentati di Levante non bastano. Il suo ex continua a insistere. «Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa circa 30 ogni giorno» rivela. Un atteggiamento da stalker, che ha fatto spaventare lei, la famiglia e gli amici.

Raccontando la sua storia, la cantante si paragona a Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa a novembre 2023 dall’ex fidanzato. «Non pensavo che arrivasse a farmi del male, temevo più per lui, come raccontava alla sorella Giulia Cecchettin», dice. Le loro storie però hanno avuto un finale diverso: Giulia non c’è più, Levante, invece, può ancora raccontare ciò che le è successo. E lo fa senza nascondere il suo stato d’animo e la vergogna provata quando non sapeva come gestire la situazione.