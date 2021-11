Lino Guanciale è diventato papà. L'attore abruzzese e la moglie Antonella Liuzzi sono diventati genitori del primo figlio, nato nella mattina di lunedì 15 novembre. A riportare la notizia è il sito whoopsee.it, che informa della paternità di uno dei volti principali delle fiction Rai. Al momento i diretti interessati non hanno parlato della nuova nascita e non si conosce il nome del bambino. Fino a oggi, almeno, giorno in cui è venuto al mondo il primo figlio della coppia. Non si sa nulla di più, se non che sia nato oggi: né il nome, né quanto pesa il bimbo, né altri dettagli sul parto. Il che fa pensare che sia andato tutto bene e che mamma e figlio stiano bene. Per questi e ulteriori dettagli bisognerà aspettare e pazientare. Non è detto che i neo genitori sceglieranno di raccontare come sono andate le cose, ma mai dire mai. Si scoprirà almeno il nome del figlio di Guanciale?

Il matrimonio segreto con Antonella Liuzzi nel 2020

L'amore con Antonella Liuzzi prosegue da diverso tempo e i due si sono uniti in matrimonio segretamente, a luglio del 2020. La notizia delle nozze era emersa solo alcuni giorni dopo, quando erano state rese note le foto dei due, felici, con tanto di fede al dito.

L'attore - noto protagonista di molte delle più famose fiction di Raiuno degli ultimi anni, come L'Allieva, Non dirlo al mio capo, Mare Fuori e Il commissario Ricciardi - si trovava a Trieste dove stava girando la terza stagione della serie La porta rossa, quando è corso in ospedale. Dove poco dopo è nato il primo figlio suo e della moglie Antonella.