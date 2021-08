Lo chef ragusano Patrizio Cafiso in tv con Cannavacciuolo

Ragusa - L'Accademia di Chef Antonino Cannavacciuolo riapre le porte, dal 29 agosto su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, tutte le domeniche alle 21.15. Tra i concorrenti il ragusano Patrizio Cafiso. Patrizio Cafiso è figlio d’arte: la passione per la cucina nasce grazie a sua madre che lavora come cuoca. Patrizio è molto deciso sul suo futuro e il lavoro al momento viene prima di tutto. Si definisce un “nomade in cerca di esperienze continue”.

I dieci concorrenti

Dieci giovanissimi tra i 18 e 23 anni saranno in gara stasera alle 21,15, e per sei settimane consecutive, su Sky (canale 108) e (digitale terreste 445) nella trasmissione televisiva “Antonino Chef Academy”, giunta alla terza edizione, condotta dallo chef Antonino Cannavacciuolo. Una competizione ai fornelli, tra teoria e pratica, che consentirà agli aspiranti chef quel salto di qualità che li proietterà nell’olimpo della ’haute cuisine” alla quale parteciperà anche il ragusano Patrizio Cafiso, figlio d’arte, diplomato all’Istituto Superiore Galileo Ferraris di Ragusa, che tenterà di conquistare un posto nella celeberrima cucina di Villa Crespi, ristorante esclusivo pluripremiato di proprietà dello stesso imponente chef e conduttore televisivo campano. I dieci aspiranti chef dovranno preparare alcuni piatti sulla scorta di quanto appreso dalle lezioni dello stesso Cannavacciuolo e da Simone Corbo.