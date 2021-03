Smoking: l’eleganza maschile del Festival di Sanremo

Le presenze fisse al Festival di Sanremo sono stati quattro uomini, mentre le donne si sono alternate di sera in sera. L’eleganza e il glam maschili richiesti dalla kermesse sono stati soprattutto nella mani, o meglio negli abiti, di Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic che per le ciinque serate hanno indossato principalmente lo smoking. Ma vi siete mai chiesti perché l’abito elegante da uomo si chiama smoking?

In queste cinque serate del 71°esimo Festival della Canzone Italiana ad attirare gli sguardi del pubblico sono stati sicuramnete gli abiti femminili di Elodie, Matilda De Angelis, Barbara Palombelli, Federica Pellegrini più colorati ed esuberanti di quelli maschili. Ma anche i signori hanno avuto una certa varietà di scelta per questa occasione speciale. E naturalmente, tra i capi che non sono mancati anche famosissimi smoking firmati e creati per l'occassione .

Amadeus per condurre il Festival di Sanremo 2021, il primo in pandemia e senza pubblico in sala, ha indossato abiti custom made appositamente realizzati per l'occasione da Gai Mattiolo, confermando dunque lo stesso designer che lo aveva vestito lo scorso anno con una serie di giacche luccicanti e smoking da sera.

«Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania», ha dichiarato Gai Mattiolo in una recente intervista all'Ansa: «Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero. Di queste mise, alla fine, per le cinque serate del Festival, Amadeus ne avrà inossati una decina.

Zlatan Ibrahimovic, il calciatore svedese, invece, ha vesttito quelli di Dsquared2, marchio canadese di cui è testimonial. Per quanto riguarda Rosario Fiorello, come l’anno scorso anche per questa edizione ha indossato gli elegantissimi completi firmati Giorgio Armani. Fedez aveva già lasciato intuire che si sarebbe affidato all’eleganza di Versace.

Il Festival di Sanremo non è solo la celebrazione della musica italiana, ma anche dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Lo sanno bene i cantanti che affidano, come ogni anno, i loro look agli stilisti e ai vari brand internazionali che, senza batter ciglio, accettano di curare nei minimi dettagli l’immagine degli artisti.

Perché l’abito elegante da uomo si chiama smoking?

Lo smoking viene considerato l’abito elegante da uomo per eccellenza, rigorosamente da sera, e indispensabile per ogni occasione formale. Ma perché l’abito elegante da uomo si chiama smoking? Ha qualcosa a che fare con l’abitudine degli uomini di fumare (smoking appunto, in inglese)? La storia è molto affascinante.

Nell’800, i signori utilizzavano degli abiti apposta per fumare. Curiosamente, in inglese l’abito da sera non si chiama smoking. Si chiama invece ‘black tie’ in Inghilterra, e ‘tuxedo’ in America. Perché allora noi utilizziamo un termine inglese? Ma perché l’abito elegante da uomo si chiama smoking?

Il termine smoking, deriva dall’espressione ‘smoking jacket’, cioè giacca da fumo. Fin dall’800, infatti, i gentlemen avevano l’abitudine di ritirarsi a fumare insieme dopo la cena, e dato che le signore non apprezzavano l’odore di fumo sui vestiti, gli uomini indossavano una giacca apposita solo per fumare, la smoking jacket appunto.

La veste da camera è diventata un abito elegante

Nel tempo, la smoking jacket si è trasformata in un capo di abbigliamento molto più formale, e ovviamente, non è più utilizzata soltanto dai signori intenti al passatempo del fumo.

Lo smoking ha sostituito il frac, che è molto più complicato e formale, che prima era l’unico abito da sera maschile accettato tra l’alta società. Oggi lo smoking esiste in numerose variazioni, e naturalmente, proprio come per le signore, sono ammesse personalizzazioni e uso di accessori così come abbiamo potuto vedere durante le cinque serate del Festival. Spesso viene utilizzato dagli sposi per i matrimoni, ma ricordatevi che resta comunque un abito da sera e che non è quindi consigliato pe rle cerimonie da giorno. Insomma, l’umile giacca da camera usata per proteggere i vestiti dall’odore del tabacco, si è presto trasformata nell’abito maschile più raffinato a cui nessun signore elegante può rinunciare , specialmente nelle grandi serate.