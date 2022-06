Lo yacht faraonico Al Mirqab nel mare di Scicli. FOTO

Scicli - E' apparso stamani nel mare di Donnalucata lo yacht Al Mirqab, dello sceicco Al Thani, proprietario, fra l'altro della squadra di calcio Paris Saint Germain. E si tratta di un ritorno nel mare siciliano (lo yach era stato a Marina di Ragusa e a Capo Passero nel 2015), da qualche anno solcato da questa nave in cui c'è una sorta di città galleggiante. Ragusanews aveva dato notizia del ritorno nei mari italiani del superyacht il 5 giugno scorso.

Lungo 133 metri, lo yacht appartiene sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, attuale emiro del Qatar e appartenente alla famiglia sovrana del Paese da 150 anni. La sua carriera è iniziata nell’agosto del 2003 quando ha ereditato il trono del Qatar dopo che il fratello maggio Jasim ha rinunciato al titolo.

Al Mirqab è uno degli yacht più grandi al mondo: è stato costruito nel cantiere Peters Schiffbau Wewelsfleth in Germania nel 2008. Il progetto venne affidato al designer Tim Heywood, mentre Andrew Winch si è occupato della realizzazione dei suoi lussuosi interni.

Ad alimentare l’imbarcazione super lusso avvistata nel mare di Scicli sono quattro motori diesel-elettrici che consentono di portarla a una velocità massima di 18 nodi. La velocità di crociera di Al Mirqab è di 14 nodi, mentre l’autonomia dello yacht è di più di 5.000 nm. A bordo ci sono tutti i comfort possibili e immaginabili, come una grande piscina sul ponte inferiore che può essere aperta al mare, spalancando i portelli laterali nello scafo.

Al Thani è noto nel mondo del calcio per aver acquisito, nel 2011, la squadra francese del Paris Saint-Germain, attraverso il fondo sovrano Qatar Investment Authority. Da quando è alla guida del club, i parigini hanno vinto otto volte il campionato francese, sei volte la Coppa di Francia, sei volte la Coppa di Lega e hanno alzato in otto occasioni la Supercoppa francese.

Con lo sceicco al comando, il Psg è diventato uno dei club più ambiti dai migliori giocatori del mondo: nel 2020 la società transalpina è arrivata in finale di Champions League, perdendo 1-0 contro il Bayern Monaco. Nel 2006 Al Thani aveva presieduto il comitato organizzatore dei XV Giochi asiatici a Doha e sotto la sua guida, il Qatar ha ottenuto il diritto di organizzare e ospitare prima campionati mondiali di nuoto del 2014 e dopo quelli di calcio del 2022.

Lo yacht

A bordo ci sono tutti i comfort, come una grande piscina sul ponte inferiore che può essere aperta al mare, spalancando i portelli laterali nello scafo. Lungo 133 metri, costruito nel 2008, batte bandiera delle Isole Cayman. E' il quindicesimo yacht più grande del mondo e vale 25 milioni di euro.

Lo yacht Al Mirqab può ospitare 24 ospiti nelle sue 10 suite e offre anche due suite VIP all'armatore. Le suite sono enormi e ognuna ha il proprio soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Ospita anche un equipaggio completo di 55 persone.

Alcuni dei suoi servizi a bordo includono: un cinema a grandezza naturale, una pista di atterraggio per elicotteri, una piscina coperta, spa, tender garage, palestre, ascensori, beach club. Sul piano più squisitamente tecnico meccanico, gli stabilizzatori dell'ancora e il posizionamento dinamico.

Aggiornamento interno recente

Secondo il rapporto RobbAndrew Winch presenta immagini con motivi di influenza araba sui pavimenti in marmo di alcuni dei più grandi spazi sociali. Il suo fulcro è in realtà una scala galleggiante circondata da numerosi pannelli di vetro su misura. E, secondo il rapporto Robb, offre cabine per 36 passeggeri. Al Mirqab è stato sottoposto a un restyling nel 2014, che includeva un nuovissimo solarium e un completo refitting interno.

