Lola Montes Schnabel: la mia New York è in Sicilia

Scicli - La strana coppia. Lola Montes Schnabel, regista e pittrice, figlia del celebre regista Julian, e Luisa Beccaria, stilista. Lola ha lasciato New York per Scicli, vivendo in sospensione con Milano, e durante il lockdown, con l'amica Luisa Beccaria, famosa stilista che al Borgo di Castelluccio, tra Modica, Palazzolo Acreide e Noto ha stabilito il proprio buen retiro, ha girato un video, Know Thyself, ispirato al conosci te stesso socratico.

"C'era una grande vocazione da parte di mio padre sulla mia vocazione artistica -racconta Lola-, approdare in Sicilia ha significato un mio angolo personale, di pace". E così nella vecchia tonnara di Vendicari Lola e Luisa si sono ritrovate durante la clausura da pandemia, lontane dalla mondanità. Il sogno di Lola? Dipingere maioliche siciliane dipinte di blu, con l'intento di scacciare le mosche dalle cucine, con dei disegni realizzati da lei.