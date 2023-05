Loredana Lecciso: si è sposata la figlia Brigitta

Brigitta Cazzato, figlia di Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, si è sposata. La lieta novella è stata resa pubblica direttamente dalla neo sposina. Il marito si chiama Jan ed è un manager per metà iraniano e per metà tedesco.

La primogentita di Loredana Lecciso è nata tra la relazione tra la compagna di Al Bano Carrisi e l’imprenditore televisivo è durata dal 1993 al 1996 e ha portato alla sua nascita. La ragazza ha giurato amore eterno a Jan, manager per metà iraniano e per metà tedesco al suo fianco dal 2021.



Brigitta e Jan: le nozze in Kenya

La figlia di Loredana e il suo dolce maritino si sono sposati in Kenya, all’interno del lussuoso hotel gestito dal neo sposo. Entrambi vestiti di bianco, hanno condiviso sui social uno scatto delle nozze. A didascalia, Brigitta, da sempre molto riservata, si è limitata a scrivere: “Mr and Mrs“. L’annuncio della Cazzato, neanche a dirlo, ha attirato la curiosità di amici e fan, che l’hanno sommersa di like e commenti.



Loredana Lecciso: la figlia vive in Africa da tempo

Brigitta, che non ha mai avuto ambizioni nel mondo dello spettacolo, vive da tempo in Kenya. La ragazza, a differenza di mamma Loredana, è molto riservata, tanto che perfino il suo profilo Instagram è privato. Laureata in Moda a Milano, la giovane Cazzato vive da tempo in Africa, dove inizialmente si recava solo per svolgere volontariato.