Lorella Cuccarini e Silvio Testi, un amore lungo 31 anni

“La famiglia perfetta non esiste”, dice la conduttrice. Ma la sua con il marito e i quattro figli, ci va molto vicino. “Avevamo entrambi una relazione, insieme avevamo creato l’incastro perfetto: mi ha chiesto di sposarlo a Natale e non ci ho pensato un attimo”.

Era il 1991 quando Lorella Cuccarini e Silvio Testi (vero cognome, Capitta) decisero di sposarsi in gran segreto, alla presenza di invitati che non sapevano nulla, dopo appena sei mesi dall’inizio di una relazione che oggi la showgirl ripercorre in un’intervista incentrata sulle tappe più importanti della sua vita privata.

Lorella Cuccarini, conduttrice, cantante, attrice e ballerina italiana, è attualmente insegnate di canto nella scuola di Amici. Di recente ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del suo lungo matrimonio con Silvio Testi. Lorella ha raccontato dell'amore che la lega al marito e di come, nonostante abbiano due caratteri completamente diversi, si completino e supportino a vicenda. Ha inoltre parlato dei figli e della sua carriera, soffermandosi sui cambiamenti avvenuti negli anni.

Lorella Cuccarini è sposata con Silvio Testi da 31 anni. I due si sono conosciuti negli studi di Mediaset quando Silvio era produttore di un programma di Pippo Baudo. Tra i due c'è stato amore a prima vista tant'è che, dopo essersi ritrovati, si sono sposati dopo soli sei mesi. I due hanno avuto in totale 4 figli. Durante l'intervista Lorella ha raccontato come, sebbene vengano ritratti come "la famiglia del Mulino Bianco", abbiano avuto anche loro alti e bassi.

Lorella ha infatti affermato: "La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi". Anche il rapporto con il marito non è stato sempre rose e fiori: "Vedo come gestisce le difficoltà mio marito: ha un approccio molto diverso dal mio. Io sono una che tira fuori quello che prova. Silvio non è come me: ha bisogno dei suoi spazi. Quindi io rispetto quei momenti di silenzio che fanno parte del suo carattere come lui rispetta il mio modo vulcanico di fare le cose. Siamo due facce di una stessa medaglia".

Durante l'intervista al Corriere, è stato chiesto a Lorella Cuccarini se ci siano state delle belle sorprese durante il suo matrimonio con Silvio Testi. La showgirl ha raccontato: "Ce ne sono state talmente tante... quelle che mi colpiscono di più sono quelle che valgono dei sacrifici: Silvio è stato capace di fare viaggi anche di sei ore in macchina per stare con me due ore e tornare indietro. Per me questi sono regali pazzeschi". Anche lei ha fatto numerose sorprese al marito: "Silvio ama andare in barca. Qualche anno fa, a sua insaputa, ho organizzato un giro in barca in Grecia e ha apprezzato molto" ha raccontato. Una coppia molto dolce che, nonostante gli alti e bassi, è più unita che mai!