Lorella Cuccarini: "Io operata alla tiroide e poi la morte della mamma"

Lorella Cuccarini (Roma, 1965) ospite di Rai Uno a La Volta Buona racconta: “Ecco qual è stato il periodo più difficile della mia vita”.

Lorella Cuccarini ha rivelato un momento molto difficile della sua vita privata e professionale nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo a La Volta Buona. “C’è stato un allineamento al contrario dei pianeti proprio nei primi anni 2000, – ha esordito la showgirl – perché io mi sono trovata a gestire un periodo difficile della mia vita“.

Lorella ha spiegato che in quel periodo è venuta a mancare sua madre e ha poi dovuto subire un’importante operazione. “La perdita di un genitore è sempre una cosa importante. Per me mamma non voglio dire fosse qualcosa di più, ma era un elemento fondamentale. Poi il fatto che sia accaduto così, all’improvviso, è stato veramente duro. Non hai neanche il tempo di poterti preparare. Lei era giovane, aveva 65 anni e se n’è andata nell’arco di 5 giorni, non me lo sarei mai immaginato.”

Lorella Cuccarini: “Mi sono dovuta operare alla tiroide con la preoccupazione che…”

Parlando invece dell’operazione subita, Cuccarini ha spiegato: “Mi sono dovuta operare alla tiroide, anche con la preoccupazione che potesse essere qualcosa di più serio e invece fortunatamente non lo fu.” Ma “in quel periodo ci fu anche un momento di stop televisivo. – ha aggiunto la prof di Amici – Se, dunque, dovessi dire qual è stato il momento più stonato, in cui c’era proprio lo stordimento di quello che ti succede perché non sai se riesci a metabolizzare tutti questi avvenimenti, forse è proprio quello.”

Un periodo difficile che Lorella Cuccarini è riuscita a superare con grande forza: “Cosa mi ha aiutato? La famiglia, il fatto di ritornare a casa dove avevo i gemelli molto piccoli, e quindi in quel momento avevano tanto bisogno di me. E quindi come credo faccia ogni mamma, si mettono da parte i propri pensieri per rispondere alle esigenze di chi ne ha più bisogno. Quindi mi sono molto dedicata.” ha concluso.

Lorella Cuccarini, la gaffe di Caterina Balivo

Durante la puntata Caterina Balivo ha ricordato anche la partecipazione di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo, in gara, nel 1995. Il brano era Un Altro Amore No, un successo, che però a Caterina Balivo non piaceva granché. O meglio, lo ha definito “una canzone non bellissima”. “Sei tornata a Sanremo come cantante e io cantavo la tua canzone, stonatissima, davanti allo specchio! Quella canzone non era bellissima! Un Altro Amore no”, le ha ricordato la conduttrice gelando la sua ospite. “A me piaceva tantissimo!“. Accortasi della gaffe, Caterina Balivo ha chiesto un applauso e ha così sdrammatizzato: “No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta. Però per una ragazzina.. A me piaceva lo stesso perché la cantavi tu!“.

A questo punto Lorella Cuccarini l’ha seguita a ruota: “Per una ragazzina poteva essere un pezzo melenso perché è una canzone d’amore. A me piaceva moltissimo perché l’aveva scritta mio marito, aveva un significato particolare“. “Eh va beh ma io che ne sapevo tutto questo dalla mia cameretta!” ha chiuso Caterina. IL VIDEO: