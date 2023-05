Lorella Cuccarini rompe il silenzio sul coming out della figlia Chiara: le sue parole

«Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione, non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente»: così Lorella Cuccarini parla della figlia Chiara Capitta. Lei, Capitano della squadra femminile della Roma calcio e figlia della showgirl, è finita al centro delle cronache per via del suo recente coming out sui social.



Dopo che lei stessa ha messo in chiaro di non voler finire sotto ai riflettori del gossip, ora a parlare è la mamma, che commenta con stupore il clamore mediatico suscitato dalla notizia.

È grande, è libera di esprimere ciò che sente», ha precisato la prof di Amici con Maria De Filippi. «Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici».

Chi è Chiara Capitta

Chiara Capitta è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi Capitta. È nata il 2 maggio 2000 e nella vita fa la calciatrice: è tesserata fin da quando aveva 12 anni con la Roma Femminile. Da piccola ha frequentato la St. George’s British International School di Roma, dove ha imparato a parlare perfettamente in inglese. Nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Oltre a giocare a calcio, Chiara Capitta lavora come social media manager e ha fondato una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.

Cosa aveva detto la figlia di Lorella Cuccarini

Chiara Capitta, la figlia 22enne di Lorella Cuccarini, aveva fatto appunto coming out. La giovane aveva risposto su Instagram alle domande di alcuni follower circa il suo orientamento sessuale: «Sei etero?», «Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?», «Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?». Chiara Capitta ha così deciso di fare chiarezza: «Non ho mai amato le etichette - ha scritto -. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza». Insomma, il pensiero della 22enne sull'amore è chiaro: quello che conta, per lei, sono solo i sentimenti, al di là di ogni distinzione di sesso.