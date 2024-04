Lorella Cuccarini senza trucco. FOTO E VIDEO.

Lorella Cuccarini (Roma, 1965) è abituata a mostrarsi sempre in tutta la sua bellezza e ogni settimana incanta tutti nello studio di Amici, dove è presente da tre anni in qualità di insegnante, prima di ballo e poi di canto. Nell’ultimo mese, poi, abbiamo avuto anche il piacere di vederla al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice di Amadeus.

Lorella è stata all’Ariston nella quarta serata, quella dedicata ai duetti, e ha accompagnato Amadeus con grandissima spontaneità e professionalità, esibendosi anche nel canto e nel ballo e mostrando ancora una volta tutto il suo talento. Il pubblico l’ha adorata, così come ha apprezzato anche il modo in cui lei e il conduttore hanno gestito la parte finale della serata, quando i presenti in sala hanno fischiato la classifica delle cover. Del resto, Lorella è nota per essere una donna sempre molto tranquilla, di classe e poco incline a fare scenate o ad avere atteggiamenti eccessivi. Lo vediamo anche ad Amici, dove raramente risponde alle provocazioni o litiga con i suoi colleghi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che invece si scontrano molto più spesso tra loro.

Tutti noi siamo abituati ad ammirare Lorella sempre elegante, bellissima e perfettamente truccata, ma l’avete mai vista senza trucco e senza filtri? È stata proprio lei a mostrarsi così per la prima volta sui social e ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe aspettato da lei!

La bellezza di Lorella Cuccarini è un dato di fatto sul quale sono praticamente tutti d’accordo. La conduttrice, nonché showgirl e da qualche anno anche insegnante di Amici, è una donna splendida e dal grande fascino e nonostante abbia quasi 60 anni continua a lasciare tutti senza fiato con la sua eleganza e il suo talento.

Di solito è abituata a mostrarsi perfetta con trucco e parrucco, ma nell’immagine in copertina l’abbiamo vista per la prima volta completamente senza filtri e senza trucco. Cosa ne pensate di questa sua versione completamente al naturale? Nel suo video la conduttrice ha parlato con i followers direttamente da casa sua, mentre era senza trucco e con una fascia in testa.

Inutile dire che il video è diventato subito virale, perché nessuno era abituato a vedere la Cuccarini in versione così ‘intima’ e naturale. Anche così, però, non ha mancato di mostrare la sua eleganza e il suo fascino.