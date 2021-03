Louis Vuitton e l’atelier Fornasetti sfilano al Louvre.

La sfilata dentro il Louvre: Louis Vuitton chiude così la fashion week femminile di Parigi . Un autunno inverno 2021 in collaborazione con Fornasetti non poteva che rivelarsi ricco di sorprese artistiche.

Lo stilista, Nicolas Ghesquière, e l’artista, Barnaba Fornasetti, insieme fra ispirazioni e visioni nella spettacolare cornice della Galleria Michelangelo. Scenografia perfetta per questa collaborazione che rende omaggio a un’eccellenza italiana di arte e designer, da una parte; e, dall’altra, offre lo spunto per raccontare una collezione in dialogo estetico con la storia.

Ancora una volta Louis Vuitton torna a sfilare dentro al Museo del Louvre, con la maestosità e solennità che si conviene al luogo e al brand nel portafoglio del magnate del lusso assoluto Bernard Arnault col suo gruppo Lvmh.

Luogo simbolo il Louvre di ogni bellezza ma anche di ogni opulenza, un binomio che certo piace alla ricca clientela di Louis Vuitton che ha in Nicolas Ghesquière il direttore creativo delle collezioni donna.

Dall’archivio che conta oltre 13 mila creazioni, i volti di antiche monete, i corpi delle statue greche (questo è il tema d’ispirazione scelto) disegnati dal fondatore Piero Fornasetti, prendono vita in abiti e adornano gli accessori, in una ricca miscela di colori, trame e tecniche tradizionali all’avanguardia tra cui jacquard, ricamo e stampa laser, combinando il mondo illustrato dell’universo dell’artista milanese con il design contemporaneo di Ghesquière. Abiti in velluto, top stampati in jersey lucido, su cui i disegni Fornasetti si sovrappongono a immagini catturate da termocamere high-tech, oltre a giacche in lana con cappuccio ed elementi sartoriali. «In questa collaborazione, ho voluto inserire delle creazioni in grado di evocare la continua modernità del mondo artistico di Fornasetti», commenta Nicolas Ghesquière.(a cura di Paola Pollo)