Louis Vuitton lancia la Airplane Bag per 39.000 dollari e il web impazzisce

La casa di moda francese Louis Vuitton è stata oggetto di tanta ironia sul web dopo aver lanciato sul mercato una borsa a forma di aereo al prezzo di 39.000 dollari, ovvero circa 32.500 euro, secondo quanto riferisce Fox News.

Gli oggetti, anzi gli accessori dei grandi marchi del lusso, possono arrivare a costare cifre da restarci secchi. Materia prima, manifattura, costi di marketing e pubblicità, posizionamento del brand, ricarico dell’azienda e del negoziante, vari passaggi che talvolta fanno lievitare il prezzo esageratamente.

Louis Vuitton, la maison francese del lusso conosciuta per il tessuto logato che compare in migliaia di borse, vere o false ha lanciato sul mercato una borsa da 39.000 dollari, a forma di aereo. La borsa è stata disegnata da Virgil Abloh, ma “il web insorge: troppo cara” (cosa che si legge ogni giorno): chi mai voleva comprarsela una borsa cosi? Il fatto è che è, come dire, brutta?

Il lavoro di Virgil Abloh chiamato per risollevare le sorti all’interno della sede di Louis Vuitton a Parigi è iniziato solamente da un paio d'anni, ma i primi risultati iniziano a essere evidenti agli occhi di tutti. La maison francese ha deciso a suo tempo di affidargli il delicatissimo compito di rilanciare la sezione menswear. Virgil Abloh ha disegnato per la collezione autunno-inverno 2021 una borsa dalla silhouette a dir poco inedita: caratterizzato dall’iconico monogram in canvas della maison parigina, questo item si propone infatti di adempiere alle funzioni che una normale borsa dovrebbe avere con un’estetica davvero fuori dagli schemi. L’accessorio riproduce infatti la forma di un aereo di linea, impreziosito poi da manici, tracolla e catenina di colore nero.

Eh si la borsa, disegnata da Virgil Abloh per la collezione autunno-inverno 2021, porta due ali e quattro motori che completano la forma del velivolo. Tuttavia, il prezzo stratosferico della borsa è stato oggetto di aspre critiche e tanta ironia sui social network.

«Può almeno volare?», ha chiesto ironicamente un utente di Twitter. «Si può comprare un aereo a molto meno», gli ha fatto eco un altro che ha pubblicato una foto di un velivolo monomotore Cessna 150H del 1968 al prezzo di 32.300 dollari.

La Airplane Bag targata Louis Vuitton può essere ordinata da pochi giorni presso le principali boutiques del brand francese al prezzo record di circa 32000 € cara?