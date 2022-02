"Love Fiercely": la campagna di Chiara Ferragni sostiene Arcigay Milano

Dopo l'affossamento del DDL Zan, che avrebbe intensificato le pene per crimini e discriminaizoni contro l'omobitransfobia, in occasione di San Valentino l'imprenditrice Chiara Ferragni decide di lanciare un messaggio di sostegno alla comunità LGBTQ+ e di esempio per tutti.



Nasce "Love Fiercely", un progetto di sensibilizzazione all'amore senza etichette e barriere. La campagna è stata creata insieme ad Arcigay Milano, che seguirà il percorso all'interno delle scuole per un'educazione all'amore più inclusiva.





"Love Fiercely" per me non è solo il motto del mio percorso di essere umano, ma un credo da condividere con tutti e un ideale per il quale battersi." dice Chiara Ferragni nel video di introduzione a questa campagna, pubblicato sul proprio profilo Instagram proprio il 14 febbraio.



"Amare con fierezza - continua Ferragni - amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata della mia vita e di chi la popola."





Nel video di lancio della campagna, intervistata dal giornalista Paolo Armelli, Chiara Ferragni spiega cosa l'abbia spinta a parlare di amore "fiero". Tuttavia non sarà lei ad approfondire l'argomento: la parola viene lasciata a tre coppie, che come lei dice, stima e rispetta. Queste persone sono Loredane Tshilombo e Sara La Pignola, Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede e Francesco Cicconetti e Chiara Pieri. Ogni coppia risponde alle domande di Paolo Armelli che indagano delicatamente l'intimità della coppia e la loro relazione con gli altri.

La campagna "Love Fiercely" vuole essere un sostegno concreto alla comunità LGBTQ+, perciò Chiara Ferragni Brand ha stanziato una somma da donare ad Arcigay Milano per ampliare il progetto "Scuola": esperti del tema parleranno al giovane pubblico di liceali e studenti di scuola media degli istituti di Milano e provicina per sensibilizzare sui temi della diversità e del bullismo. Il desiderio è che l'educazione ad amare senza paura e senza vergogna possa arrivare soprattutto alle nuove generazioni e quindi al futuro del nostro Paese.