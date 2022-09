Luca Argentero e Cristina Marino, arriva l'annuncio più bello via social

Cristina Marino è incinta e con Luca Argentero allargano la famiglia. A dare l’annuncio ufficiale è proprio l’attore con una foto che lo ritrae insieme alla moglie e alla piccola Nina Speranza, la loro prima figlia nata nel 2020.

Luca Argentero posta uno scatto su Instagram insieme alla sua famiglia. La foto commuove i fan. Grande novità.

Luca Argentero è sempre più innamorato di sua moglie Cristina. I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi e lui era ancora sposato con Myriam Catania. Nessun tradimento ha messo un punto al precedente matrimonio di Luca. Con Myriam ancora oggi c'è un bellissimo rapporto e quando la donna ha partecipato al Grande Fratello Vip ha confessato che quando è stata vittima del bruttissimo incidente, Luca non l'ha mai abbandonata. Argentero è stato di parola perché anche se l'amore è poi terminato i due ancora oggi sono in ottimi rapporti, si sentono spesso e si frequentano. Dopo la separazione ha iniziato, nel 2016 a frequentarsi con Cristina Marino che aveva conosciuto l'anno prima sul set. L'alchimia tra i due ha subito fatto capire alla coppia che la differenza di ben 13 anni d'età non era un problema per il loro futuro insieme.



Il post su Instagram, in pochi minuti, ha raggiunto moltissimi utenti che hanno prontamente fatto gli auguri alla coppia per la lieta notizia. Argentero e sua moglie Cristina si preparano così a diventare genitori per la seconda volta. Ancora non è stato rivelato dai due attori il sesso del figlio che stanno attendendo.

Nella foto condivisa dall’interprete di Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani, è possibile vedere la Marino di profilo con il pancino in vista. Impossibile non intravederlo. “Io, te, Nina e una nuova luce”, scrive Argentero per annunciare la gravidanza di Cristina. “4ofus”, aggiunge attraverso un hashtag. Non hanno mai nascosto la voglia di allargare famiglia. In particolare, lui è disposto a mettere su “un’intera squadra di calcio”, come lei aveva fatto sapere in un’intervista sul settimanale Gente. In particolare, l’attrice rivelava in quell’occasione che le piacerebbe avere tre figli.

“Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”, dichiarava l’attrice. Non si sanno per ora ulteriori dettagli sulla seconda gravidanza della moglie di Argentero, per il momento. E i fan ora attendono con ansia di conoscerli nei prossimi mesi. Ora, insieme alla piccola Nina Speranza, si stanno godendo la loro vacanza in Salento, da dove hanno scattato la bellissima foto di famiglia per dare il lieto annuncio.

Solo qualche settimana fa, l’attore ha dimostrato ancora una volta di voler proteggere la privacy sua e dei suoi cari. Come? Durante una vacanza a Forte dei Marmi con la moglie e la prima figlia, non appena si è reso conto della presenza di alcuni fotografi che cercavano di portare a casa qualche scatto di vita privata, ha reagito davvero male.

Il settimanale Vero ha pubblicato le foto in cui si vede appunto Argentero perdere completamente la pazienza con questi paparazzi, a cui ha chiesto subito di smettere. Non è la prima volta che l’attore reagisce così di fronte all’insistenza dei fotografi. Forse, proprio per evitare gossip e indiscrezioni inutili, ha deciso lui stesso di rendere noto l’arrivo del loro secondo figlio.

Presto conduttore di Striscia la Notizia, ora si gode il mare in questi ultimi giorni di vacanza. Dopo di che, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vederlo dietro il famoso bancone del tg satirico.