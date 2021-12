Luca Zingaretti festeggia Luisa Ranieri con una dedica d’amore

Luca Zingaretti, il celebre Commissario Montalbano, festeggia Luisa Ranieri con una dedica d’amore come è solito fare nelle occasioni speciali.

Luisa Ranieri ha compiuto 48 anni e sin dalle prime ore del giorno, sui social un’ondata d’affetto ha travolto l’attrice che in questi giorni è impegnata nella presentazione del film 7 donne e un mistero. Mentre le storie Instagram si riempiono di auguri da parte di amici e fan, è la splendida dedica che il

Luca Zingaretti festeggia Luisa Ranieri con una dedica che è autentica dichiarazione d’amore

Luca Zingaretti, il Commissario più famoso d'Italia, non resiste e fa una dedica romantica alla moglie Luisa Ranieri per il compleanno.

L'attrice napoletana Luisa Ranieri ieri ha compiuto 48 anni e suo marito Luca Zingaretti le ha dedicato un dolce pensiero sui social, condividendo una sua foto.

Ecco cosa le ha scritto.



Per lei Luca Zingaretti usa la parola più bella. Una dedica nel giorno del suo compleanno, una dichiarazione d’amore racchiusa nelle foto che Zingaretti ha scelto e chissà se piaceranno alla festeggiata. Sono foto che dicono molto della meravigliosa Luisa Ranieri.

“Sei luce! Auguri!” scrive Luca Zingaretti, non serve aggiungere altro, è lei che illumina la sua vita, è lei la donna di cui continua ad innamorarsi. In tantissimi sui social continuano a fare gli auguri all’attrice che in questi giorni è impegnata nella promozione del nuovo film in cui è protagonista con altre grandi attrici, “7 donne e un mistero”.



Buon compleanno a Luisa Ranieri, una delle donne più belle del mondo dello spettacolo

E’ sul set di Cefalonia che è iniziato il loro amore, è grazie al loro lavoro se Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono conosciuti. Si sono conosciuti infatti nel 2005 sul set della miniserie televisiva «Cefalonia».



I due si sono sposati il 23 giugno 2012, nel castello di Donnafugata, in Sicilia con un matrimonio blindato.

Sono poi diventati genitori di due bambine, Emma nata nel 2011 e la piccola Bianca nata nel 2015. Per le sue tre donne Luca Zingaretti ha più volte litigato con i paparazzi. E’ follemente innamorato delle sue figlie, della sua famiglia. Luisa Ranieri allo stesso modo non ha occhi che per lui.



La serie di foto scelte da Zingaretti per gli auguri a sua moglie evidenziano la bellezza dell’attrice, la semplicità, il non volere essere diva. Così femminile, così elegante sempre. Le foto insieme in vacanza, le foto insieme sul red carpet, cambiano solo gli outfit, il resto è identico.

Luca Zingaretti ripete gli auguri a sua moglie anche nelle storie di Instagram, la chiama Luce.

Pochi minuti fa un’altra dedica: sul tavolo dei caffè e le note di “Je sto vicino a te” di Pino Daniele.