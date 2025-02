Luciana Littizzetto in ospedale: «Ho la pancreatite acuta. Mi hanno ricoverata»

Torino - Lucina Littizzetto è stata ricoverata in ospedale per una pancreatite acuta. In collegamento con Fabio Fazio a «Che tempo che fa», ha detto: «Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, colore che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via».

Quindi la comica ha aggiunto dei dettagli sul suo malore: «Avevo dei grossi dolori ma pensavo a una influenza, invece mi hanno ricoverata. Per fortuna i valori stanno migliorando», ma di certo è stato un grosso spavento per la comica: «Io che non sapevo neanche di avere un pancreas». La beffa, raccontata da Littizzetto, è che non è per niente una bevitrice e mangia sempre molto sano «eppure è successa questa cosa. Ma serve anche questo perché aiuta noi sani ad apprezzare di più quello che abbiamo». Infine Littizzetto ha rassicurato dicendo che tutto era sotto controllo e che la situazione non era più così preoccupante: «Non bisogna scherzarci ma le cose stanno migliorando. Ho una forte soglia della resistenza e di sopportazione del dolore ma quando si avverte un male che non è il solito, che non abbiamo mai provato, è il momento di farsi vedere».