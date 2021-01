Luciano Ligabue salta fuori la malattia che gli ha bloccato la carriera

Ligabue il celebre cantante italiano, noto con il solo cognome Ligabue o con il soprannome Liga (Correggio, 13 marzo 1960), nella scorsa puntata di “Da zero a dieci“ in onda su Rai Movie, ha visto Luciano Ligabue nelle veste di regista. E’ andato in onda il secondo film. Nel film ci sono attori di spessore per quanto riguarda il panorama italiano: Pierfrancesco Favino, Massimo Bellinzoni, Elisabetta Cavallotti e Stefania Rivi. “Da zero a dieci”. Una commedia che alterna momenti di estrema follia a momenti dolorosi della dura realtà.



La Trama del film :

Estate 2000. Giove, Libero, Biccio e Baygon stanno partendo per il weekend, hanno lasciato impegni, famiglie, problemi e responsabilità a Correggio e stanno dirigendosi a Rimini per concludere una vacanza cominciata e interrotta vent’anni prima. Certo, la città è cambiata, le discoteche anche ma non è cambiata la mitica pensione Ambra né sono cambiate Lara, Caterina, Carmen e Betta che tanto inaspettatamente quanto sportivamente hanno accettato l’invito. Saranno tre giorni di scherzi e di giochi ma anche di confessioni e di litigi, di ricordi incancellabili.

Riconoscimenti: Con questo film Ligabue ha vinto un Ciak D’Oro per la Migliore colonna sonora.

Grolla d’oro 2003 per la filmografia (“Luciano Ligabue ha catturato la sensibilità e i sogni giovanili di più di una generazione e ha trasferito nel cinema, con i suoi “Radiofreccia” e “Da Zero a Dieci”, la rabbia, gli umori e i sapori di “Certe notti”. Per la sua sofferta e autentica coerenza espressiva”)



Il Cantante dopo aver scoperto il suo profondo malessere ha dovuto cancellare un suo tour. E’ successo tutto alcuni anni fa, proprio durante un concerto al Forum di Assago a Milano. Immediatamente dopo aver finito di cantare, Ligabue si è rivolto a tutti i partecipanti chiedendo scusa per la sua esibizione canora non impeccabile. Il cantante era stato colpito da un problema alla salute che gli aveva fatto interrompere il live. Gli era stato diagnosticato un polipo alle corde vocali che ha interessato la parte vocale sinistra dell’artista, non permettendogli più di cantare.