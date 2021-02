Luigi Berlusconi diventerà papà, e Silvio di nuovo nonno

Milano - Luigi Berlusconi, 32 anni, figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, aspetta un figlio da Federica Fumagalli, 31 anni, che ha sposato lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento. Lo rivela il numero di Chi in edicola da domani.

La coppia, che si è laureata alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta ricorda 'Chi' durante una serata con gli amici in un noto locale milanese.

Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, mentre Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione.

Quanti sono i nipoti di Silvio Berlusconi?

Una famiglia allargata e moderna quella di Silvio Berlusconi. Due matrimoni, cinque figli e nove nipoti, fra poco dieci nipoti. Il primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è durato vent’anni e dalla loro unione sono nati Maria Elvira detta Marina e Pier Silvio. Dalle seconde nozze con l’attrice Veronica Lario, invece, sono nati Barbara, Eleonora e Luigi. Cinque figli che hanno regalato per ben nove volte la gioia di diventare nonno al Cavaliere.

Chi sono i nipoti?

La prima nipote è Lucrezia Vittoria Berlusconi nata nel 1990 da una relazione tra il secondogenito Pier Silvio e la modella Emanuela Mussida. Alcuni anni dopo è toccato alla primogenita Marina rendere nonno il Cavaliere per la seconda volta. Nel 2002 l’arrivo di Gabriele nato dall’amore della figlia Marina Berlusconi con il marito Maurizio Vanadia seguito nel 2004 dalla nascita di Silvio. Nel 2010 diventa nonno per la quarta volta. Questa volta è un altro maschietto: Lorenzo Mattia Berlusconi nato dalla relazione tra Pier Silvio e la conduttrice televisiva Silvia Toffanin.

Gli ultimi nipoti

A renderlo nonno ancora una volta è la terzogenita Barbara Berlusconi, madre di Alessandro ed Edoardo entrambi nati dalla relazione con l’analista Giorgio Valaguzza. Nel 2013 tocca, invece, alla quarta figlia Eleonora Berlusconi regalargli la felicità di diventare nonno. Riccardo è l’ottavo nipote del Cavaliere nato dalla relazione di Eleonora Berlusconi con il modello inglese Guy Binns. Nel 2015 è ancora una volta il figlio Pier Silvio a regalargli un’altra nipotina: si tratta della piccola Sofia Valentina nata sempre dalla relazione con la presentatrice Silvia Toffanin. L’ultima nipotina è Flora, nata recentemente dalla relazione tra Eleonora, la più discreta della famiglia Berlusconi, e il modello inglese Guy Binns. I due vivono insieme da diversi anni a Londra.