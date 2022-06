Luisa Ranieri e Luca Zingaretti festeggiano 10 anni d’amore. "Tanta roba "

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti festeggiano i primi 10 anni di matrimonio: “Tanta roba”

Un tenerissimo bacio con una dedica speciale per Luca Zingaretti: “10 anni di matrimonio e 18 insieme. Tanta Roba!!”, scrive Luisa Ranieri innamoratissima del marito

Luisa Ranieri ha condiviso su Instagram un tenerissimo bacio con il marito Luca Zingaretti per celebrare il loro decimo anniversario di nozze. Era il 23 giugno, 2012 quando hanno celebrato con rito civile il matrimonio, al castello di Donnafugata in Sicilia in un caldo pomeriggio d’estate

Luisa ha appena varcato i 40 anni e con Luca, che ne ha 52, hanno appena festeggiato i dieci di matrimonio, cosa assai rara nel mondo dello spettacolo

Si sono conosciuti sul set della miniserie Cefalonia, si sono innamorati, e da allora non hanno più lavorato insieme. Il 27 febbraio scorsi li abbiamo visti nello stesso film, Maldamore di Angelo Longoni, una storia di tradimenti dove però lei sta con Alessio Boni e lui con Ambra Angiolini.



Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio come una coppia “normale”, regalandosi un’indimenticabile serata al concerto di Vasco Rossi insieme. Dopo aver condiviso i video dell’evento, durante il quale si sono entrambi scatenati, l’attrice 48enne ha pubblicato sui social uno scatto insieme all’attore.

«L’anniversario è tutte le mattine, quando mi sveglio accanto a lei, la guardo negli occhi e capisco se il rapporto sta andando nella direzione giusta». Aveva detto lui , durante una recente intervista su Vanity Fair

"Quando l'ho incontrato avevo 28 anni e lui 42. Mi sono sentita presa per mano. E’ stato un po' la figura paterna che non avevo avuto, ma allo stesso tempo è stato l'amante e il fidanzato migliore che potessi avere. Ha sanato tante ferite. Grazie a lui sono migliorata tantissimo, lui per me è stato la migliore scuola di recitazione che potessi avere”.

Il matrimonio celebrato in Sicilia nel 2012

Sono passati dieci anni dal loro matrimonio celebrato il 23 giugno del 2012 in Sicilia, con una romantica cerimonia civile presso il castello di Donnafugata alla presenza di pochi amici e parenti. Luca Zingaretti all’epoca girava gli episodi de Il Commissario Montalbano tratti dai romanzi di Andrea Cammilleri ambientati nel Ragusano e volle celebrare insieme alla sua Luisa la cerimonia civile in Sicilia, sua terra d’adozione cinematografica per oltre un ventennio.

Dal loro amore sono nate due figlie, la prima Emma nel 2011 e la seconda Bianca, arrivata nel 2015. Il loro amore è sano e duraturo. “Spero che un giorno stacchino loro questo cordone ombelicale e vadano altrove senza il peso di avere due genitori famosi”, ha spiegato l’attrice in un’intervista a proposito delle due figlie.

La complicità di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Dopo 18 anni d’amore sono più uniti che mai, il lavoro non ha fatto che fortificare il loro legame. “Luca è stato il mio incontro perfetto”, ha raccontato Luisa Ranieri al Corriere della Sera. “Tutti i matrimoni hanno alti e bassi, ma se si è scelto con cognizione di causa, per affinità e sensibilità, non soffermarsi sui difetti dell’altro e cercare di guardare il meglio”, è la sua concezione di amore. “Qual è la nostra affinità? La vicinanza di anime, lo stesso modo di sentire le cose". Del marito ha detto: