Luisa Ranieri lascia senza fiato alla notte degli Oscar con un abito rosso

Luisa Ranieri lascia senza fiato alla notte degli Oscar per "È stata la mano di Dio" con un abito rosso di Versace ad alta seduzione.

Sul red carpet la napoletana con l’abito rosso della stilista Donatella Versace ha conquistato tutti



Fascino ed eleganza: la 48enne ha brillato con maxi scollatura e spacco

Luisa Ranieri ha brillato nella notte degli Oscar 2022 con uno scollato abito rosso. La 94esima edizione degli Oscar 2022 è stata ricca di glamour, di attori che hanno scelto il made in Italy in cui non sono mancati i colpi di scena. Luisa Ranieri è stata tra le protagoniste della serata, orgoglio italiano con l'abito rosso, un custom-made firmato dal famoso Atelier Versace, eletto da molti come miglior look della serata.

L’attrice 48enne, a Los Angeles, ha infiammato il red carpet dell’evento indossando l’abito firmato da Donatella Versace. Luisa Ranieri ha scelto per la notte degli Oscar un abito da sera rosso ad altissima seduzione, firmato Versace. Il vestito rosso fasciante, con corsetto e organza micro-drappeggiata, grazie alla maxi scollatura lasciava le spalle di Luisa scoperte. Lo spacco generoso su tutta la lunghezza della gonna lo rendeva ancora più sensuale e chic. La Ranieri abbina l’abito importante a un paio di sandali-gioiello di Jimmy Choo. L’outfit è impreziosito dai bracciali e dagli orecchini di Pomellato, mentre lascia nudo il décolleté messo in risalto dal vestito. La pettinatura sembra ispirata alle dive di Hollywood degli anni Trenta e Quaranta con riga a lato e onde. Come la maggior parte delle star presenti alla serata, anche Luisa indossava il fiocco blu a sostegno dell’Ucraina.



Unica italiana presente alla cerimonia, candidata con il film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”, pur non conquistando l’abita statuetta, ha messo in mostra eleganza e fascino, conquistando tutti.

La moglie di Luca Zingaretti, a Los Angeles accompagnata dal marito, ha ringraziato la stilista che per lei ha realizzato un vestito spettacolare.

Luisa Ranieri, unica attrice italiana agli Oscar 2022, ringrazia Donatella Versace: 'Mi hai regalato un sogno'

“Grazie Donatella Versace per questo meraviglioso abito: mi hai regalato un sogno!!!”, scrive la Ranieri sul suo profilo social, accompagnando le sue parole con alcune foto che la ritraggono con indosso il magnifico vestito insieme alla sua creatrice, in total yellow.