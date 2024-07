Lutto per Clint Eastwood, morta a 61 anni Christina Sandera

E' morta a 61 anni Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood negli ultimi dieci anni. E' stato lo stesso attore e regista a dare la notizia della sua improvvisa scomparsa in una breve dichiarazione riportata dai media statunitensi: "Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà moltissimo", ha fatto sapere l'attore e regista 94enne. Non sono ancora note le cause del decesso della donna.

Clint Eastwood e Christina Sandera si sono conosciuti nel 2014 a Carmel-by-the-Sea, in California, quando lei lavorava come hostess al "Mission Ranch Hotel and Restaurant", hotel di proprietà del divo. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014, un anno dopo che il 94enne aveva chiesto il divorzio dall'ex Dina Eastwood (madre della figlia Morgan Eastwood, 27 anni), dopo ben 17 anni di matrimonio. Clint e Christina hanno presenziato a diversi eventi nel corso degli ultimi anni. La compagna era infatti al suo fianco nella serata degli Oscar del 2015 e sul red carpet di "Sully" nel 2016, così come alla première dei successivi film "The Mule" e "The 15:17 to Paris" (2018) e "Richard Jewell" (2019).

Clint Eastwood ha otto figli avuti da sei donne diverse. Le prime nozze furono nel 1953 con Maggie Johnson, mentre un'altra donna era già incinta di lui e l'anno successivo lo fece diventare padre della primogenita Laurie. La moglie Maggie accettò il matrimonio aperto con Eastwood, durante il quale ebbe una relazione con la ballerina Roxanne Tunis, da cui ebbe la figlia Kimber nel 1964. Con la moglie ebbe invece due figli: Kyle e Alison. Nonostante vivessero da tempo separati, Eastwood divorziò da Johnson solo nel 1984. La coppia ha collaborato a vari film, tra cui "Il texano dagli occhi di ghiaccio", "L'uomo nel mirino" e "Coraggio... fatti ammazzare". Dal 1975 al 1989 è stato legato alla collega Sondra Locke, legalmente sposata con l'attore Gordon Leigh Anderson. Negli ultimi quattro anni di convivenza, Eastwood ebbe una relazione con l'assistente di volo Jacelyn Reeves, che lo ha reso padre di altri due figli: Scott (1986) e Kathryn (1988). Dal 1990 al 1995 ebbe una relazione con l'attrice Frances Fisher e anche da lei ebbe una figlia, Francesca. Nel 1996 ha sposato la giornalista Dina Ruiz, da cui ha divorziato nel 2014. I due hanno una figlia, Morgan Colette, nata nel 1996.