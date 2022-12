Luxottica: Leonardo Del Vecchio divorzia da Anna Castellini dopo soli 6 mesi di matrimonio. Tutto finito con Anna Castellini Baldissera: si erano sposati lo scorso giugno con una cerimonia da favola a Saint-Tropez

Sembrava una di quelle fiabe a lieto fine con il principe che sposa la sua bella principessa, eppure si è già tutto concluso in un nulla di fatto. Stando a un’indiscrezione del settimanale Chi, Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera hanno divorziato dopo appena 6 mesi dal loro (secondo) matrimonio, con un accordo milionario. Del resto lui è l’erede del compianto patron di Luxottica, mentre lei di una delle più note (e ricche) famiglie milanesi. Una coppia d’oro, come si suol dire.

L'indiscrezione sulla fine della coppia formata dal quarto figlio del patron di Luxottica e l’erede di una delle famiglie più nobili di Milano, è stata riportata dal settimanale Chi.

Nessun dettaglio ulteriore è dato sapere, al momento, visto che i protagonisti non hanno commentato la rivelazione; mentre sui profili social di lui, però, si continuano a trovare foto d'amore insieme alla Baldissera, la pagina Instagram di quest'ultima non risulta raggiungibile.

Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini, le nozze da sogno

Sono giovani e belli, ma soprattutto ricchissimi. Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini sembrano una di quelle coppie uscite da una fiaba o da una delle nostre serie tv preferite. Di quelle che ci fanno sognare ad occhi aperti ogni volta che vediamo anche solo un selfie scattato insieme durante uno dei loro soggiorni di lusso. Eppure qualcosa si è incrinato nella loro relazione al punto da decidere di divorziare dopo appena 6 mesi dalle nozze celebrate a Saint-Tropez.

Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera si erano già uniti in matrimonio a settembre 2021 con una cerimonia civile a Palazzo Reale, a Milano. Poi, in estate, la cerimonia con amici e parenti documentata sui social.

Ma la perfezione non esiste e, a distanza di pochissimo tempo, questo idilliaco sogno d’amore sembra essersi infranto, stando alle indiscrezioni circolate insistentemente in questi giorni.