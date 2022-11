Maddalena Corvaglia e Italia a Uno girano a Scicli per promuovere Sicilia

Scicli - Italia Uno ha girato a Scicli una trasmissione televisiva di promozione della Sicilia come meta turistica anche nel periodo invernale, in un’ottica di destagionalizzazione.

Nei giorni scorsi una troupe di Mediaset ha girato a Scicli una puntata della trasmissione il cui titolo deve ancora essere reso noto, la cui conduzione è affidata a Maddalena Corvaglia e al comico Gianluca Fubelli, in arte “Scintilla”. A fare gli onori di casa, durante la puntata, il cantautore Giovanni Caccamo, che ha fatto da cicerone alla coppia di conduttori.

A dare notizia della presenza Mediaset a Scicli il sindaco Mario Marino.

L’amministrazione comunale ha accolto l’invito della Regione Siciliana, e segnatamente dell’Assessorato al Turismo, che ha attuato il progetto di promozione di alcune mete turistiche siciliane d’eccellenza grazie ai fondi del Po-Fesr 2014-2020. Il programma televisivo, la cui emissione è prevista in dicembre, è un “adventure game” in cui si narra una vacanza fuori stagione in Sicilia con una serie di prove in più siti culturali.

Scicli in questo senso ha offerto il Museo del Costume, l’Antica Farmacia Cartia, la chiesa Madre e la statua della Madonna a cavallo, e piazza Carmine dove campeggia la statua del benefattore Pietro di Lorenzo Busacca.

Ad accogliere la troupe in città l’assessore alla cultura e al turismo, Elio Tasca.