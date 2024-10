Madonna, morto il fratello minore Christopher Ciccone

È morto il fratello di Madonna: Christopher Ciccone. Era il fratello minore della popstar, e' morto di insufficienza respiratoria: aveva un cancro alla gola e aveva 63 anni. Lo ha appreso Tmz. E' la seconda persona cara che Madonna perde in un paio di mesi: in settembre e' morta anche la matrigna Joan Ciccone per una forma aggressiva di tumore. Un altro fratello, Anthony Ciccone, era morto l'anno scorso. Madonna e Christopher erano stati legatissimi all'inizio della carriera di lei. Christopher era stato uno dei suoi ballerini e poi il direttore artistico del tour Blonde Ambition nel 1990, nonché responsabile della scenografia per The Girlie Show del 1993.. La loro mamma morì poco dopo la nascita di Christopher nel 1963 a causa di un tumore al seno.

È morto “serenamente” con il marito Ray Thacker al suo fianco, ha detto un portavoce a People. A Christopher sopravvivono Thacker, suo padre (a cui era molto legato), Silvio Ciccone, e i fratelli Martin, Madonna, Paula, Melanie, Jennifer e Mario. Come i suoi fratelli, Christopher è cresciuto nel Michigan. Ha studiato danza al college prima di trasferirsi a New York City per lavorare con Madonna, 66 anni, all'inizio della sua carriera. Ha lavorato fianco a fianco con la sorella apparendo come ballerino di supporto in alcuni dei suoi primi video, tra cui quelli per "Everybody" e "Lucky Star".

I rapporti si erano guastati e nel 2008 il fratello aveva sparato a zero sulla sorella in un libro, Life With My Sister, diventato bestseller nelle classifiche del New York Times. Solo di recente i due erano tornati ad essere fratello e sorella, come aveva confidato Christopher in una intervista a Vogue, ma il danno era stato fatto. Nel memoir, arrivato alla vigilia del cinquantesimo compleanno della popstar, Ciccone aveva dato a Madonna della «meschina» e della «bugiarda» rinfacciandole di aver spudoratamente mentito sui suoi inizi mettendo in giro la storia che sbarco' a New York in cerca di fortuna «con un paio di scarpette da ballo e 35 dollari», quando invece aveva alle spalle una solida famiglia middle-class, soldi e contatti.

Il punto di rottura sarebbe stato nel 1991 quando la Material Girl porto le videocamere sulla tomba della madre per il suo documentario Truth or Dare.