Makari, aperti i casting per la seconda stagione

Confermata la seconda stagione di Makari, la Palomar ha messo in moto la macchina organizzativa, aprendo le candidature per partecipare ai casting per piccoli ruoli e per le comparse.

Intanto il cast è stato confermato, e sarà formato da Domenico Centamore, Claudio Gioè, Ester Pantano e Filippo Luna. Tutti sul set invece in autunno in diverse location fra Trapani, Agrigento e la Valle dei Templi.

Per le riprese che si svolgeranno fra settembre e dicembre, la Palomar cerca uomini e donne adulti, di qualsiasi fascia d'età. Per partecipare al casting delle comparse è necessario inviare una email all'indirizzo di posta elettronica casting.generici@gmail.com con il proprio numero di telefono, due foto (una in primo piano e una a figura intera con volto ben visibile. Non saranno accettate foto con occhiali o selfie). E ancora la copia della carta d'identità e del codice fiscale fronte e retro.

Per chi fosse invece interessato ad un piccolo ruolo, serve scrivere ad attoricastingtp@gmail.com con il proprio numero di telefono, due foto (una in primo piano e una a figura intera con volto ben visibile. Non saranno accettate foto con occhiali o selfie). E ancora la copia della carta d'identità e del codice fiscale fronte e retro.