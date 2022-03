Manolo Blahnik x Birkenstock: da oggi la nuova collezione

Due realtà in apparenza diverse, provenienti dall'universo della calzatura si sono unite per dar vita a una nuova creazione. Dalla condivisione di valori simili, primo fra tutti la qualità, nasce la collaborazione tra Manolo Blahnik e Birkenstock. Si tratta di due brand noti a livello mondiali per motivi differenti: il primo per la cura di ogni dettaglio prezioso che perfeziona le sue scarpe, il secondo per la comodità e la funzionalità delle calzature.





Manolo Blahnik x Birkenstock



Il lusso incontra la praticità ed ecco che i modelli più amati del brand tedesco Birkenstock vengono impreziositi da fibbie gioiello, le tomaie si ricoprono di velluto color magenta o royal blu.





Modello Arizona, Manolo Blahnik x Birkenstock



La collezione nel complesso è molto colorata e glamour. Come affermato da Kristina Blahnik, CEO del brand, nonché nipote di Manolo, "i modelli sono realizzati per essere goduti e conservati. Questo è stato il nostro obiettivo e sono felicissima del risultato".



Manolo Blahnik x Birkenstock



La collezione è online da oggi, 24 marzo, e sarà disponibile all'acquisto sul sito ufficiale di Manolo Blahnik e su quello di Birkenstock. Verrà svelata in due step: il primo oggi e il secondo a giugno 2022. Se siete anche voi amanti della ciabatta più famosa di sempre e sognate una scarpa come quelle con cui Carrie di Sex and the City ha riempito il suo guardaroba, questa collaborazione fa per voi!