Manuela Arcuri: arrivano le nozze con Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri finalmente arriva il matrimonio con Giovanni di Gianfrancesco e le cronache rosa impazziscono.

L’attrice era già convolata a nozze con l’imprenditore nel 2013 ma a Las Vegas. In una recente intervista a Verissimo, tuttavia l'attrice, nativa di Latina ha espresso il desiderio di sposarsi anche in Italia:

Manuela e Gianfrancesco finalmente sposi

Finalmente, dopo tanti anni di relazione è arrivata la tanto attesa proposta ufficiale di matrimonio, che Manuela Arcuri racconta tra le pagine di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta! Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: “Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta…”. E così, finalmente, è arrivata“.

La proposta di matrimonio di Giovanni

Dopo 8 anni, e un figlio di 7, finalmente Giovanni Di Gianfrancesco si è deciso a fare la proposta tanto attesa alla compagna Manuela, che non la dimenticherà mai:

“Mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”

Insomma, una proposta davvero alternativa e molto romantica che, a quanto pare, ha reso felicissima Manuela Arcuri. L’attrice ha continuato a parlare ai microfoni di Chi, dicendo di volersi sposare in spiaggia: “Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina”

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco?

Giovanni Di Gianfrancesco è l'uomo che ha fatto battere il cuore a una delle donne dello spettacolo più ambite, Manuela Arcuri. La coppia ha una relazione stabile dal 2010 e insieme hanno anche concepito un figlio. Su di lei si conoscono molte cose ma sul suo compagno invece? Scopriamo qualcosa in più su di lui: che lavoro fa, quali sono le sue passioni e anche delle piccole curiosità, tutto o quasi su Giovanni Di Gianfrancesco.

Giovanni Di Gianfrancesco è un imprenditore edile di Monterotondo ed ha 42 anni. La sua vita è stata sempre incentrata sul lavoro ma con l'arrivo del figlio pare che abbia deciso di dedicarsi per un periodo, esclusivamente a fare il papà a tempo pieno e rimandando così per un bel pò, tutti gli impegni professionali.